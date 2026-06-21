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Znaš li tko sam? Umjesto bijele kute odabrala je mikrofon i život pred kamerama...

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Umjesto bijele kute odabrala je mikrofon i život pred kamerama...
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Foto: Instagram

Rođena 1970. u Čakovcu, djetinjstvo je provela u Bjelovaru. Odrastala je uz 16 godina mlađeg brata Igora, s kojim je i danas posebno povezana

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Ljeto 1975. u Sinju. Dok su odrasli pratili Alku i konje u svečanim povorkama, jedna je djevojčica imala važniju misiju - uživati u sladoledu. U crveno-bijeloj haljinici, sramežljiva, ali nasmijana, Barbara Kolar (56) držala je kornet i promatrala svijet oko sebe. Taj pogled pun znatiželje pratio ju je i kasnije kroz djetinjstvo.

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Rođena 1970. u Čakovcu, djetinjstvo je provela u Bjelovaru. Odrastala je uz 16 godina mlađeg brata Igora, s kojim je i danas posebno povezana. Pohađala je glazbenu školu i svirala klavir. Glazba je bila njezina prva ljubav, iako je rado odlazila i u dramsku skupinu. Otac i profesorica poticali su je da jednog dana upiše Muzičku akademiju, a privlačili su je i mjuzikli, pa se čak prijavila na prijamni ispit u Beču.

Foto: Instagram

Na kraju je na očev nagovor upisala Veterinarski fakultet i postala doktorica veterinarske medicine. No strukom se nikad nije bavila, umjesto bijele kute odabrala je mikrofon. Danas, nakon više od tri desetljeća rada u medijima, Barbara Kolar jedno je od najprepoznatljivijih i najomiljenijih TV lica. Vodila je kvizove, festivale i najgledanije showove kao što su 'Zvijezde pjevaju', 'Ples sa zvijezdama' i Dore. 'Radim posao koji obožavam i koji me veseli', rekla je svojedobno.

Foto: Instagram

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