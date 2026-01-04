Znaš li tko sam? Upisala je pravni fakultet, a život ju je ipak odveo na - pozornicu...

Odrasla je u Širokom Brijegu bez ideje da će jednog dana stajati na pozornici. Završila je osnovnu školu i gimnaziju, paralelno i osnovnu te srednju glazbenu školu, teoretski smjer.

Foto: Instagramž

Nakon mature 2000. godine odlazi u Zagreb i upisuje Pravni fakultet. Četiri godine kasnije shvaća da to nije put kojim želi nastaviti. Akademiju dramske umjetnosti upisuje 2004., a diplomira 2008. godine. Ubrzo postaje prepoznatljivo lice televizijskih serija. Gledatelji je najviše pamte po ulozi Danijele Erceg u “Pravoj ženi”. Kazalište joj ostaje važno i blisko, posebno rad s djecom u Gradskom kazalištu Trešnja, čija je članica od 2012.

Usporedno s glumom Marijana Mikulić (44) gradi i obiteljski život. Od 2005. godine u braku je s Josipom Mikulićem, a zajedno imaju tri sina - Ivana, Andriju i Jakova, kojemu je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma. S vremenom se privatno i profesionalno počinju prirodno preplitati, pa potreba za vlastitim glasom prerasta u autorski projekt. Tako nastaje monodrama “MARE #žena, majka, glumica”, čija će premijera biti 16. siječnja u KD Lisinski.

- Riječ je o meni. Radi se o autobiografskom projektu inspiriranom mojim životom - istaknula je nedavno.