Znaš li tko sam? Uz mamine tople kolače i traktore je rasla, a sada spaja srca u hit showu

Rođena je u slavonskim Gundincima, a odrasla uz dva brata i sestru u kući punoj ljubavi, topline i dječje graje. Kao djevojčica voljela je igre po ulicama, miris svježe pokošene trave i mamine kolače koje je jela još tople, dok se izvana čuo traktor iz susjedstva.

- Odrasla sam u vremenu kad su se ljudi više družili, kad su dvorišta bila puna smijeha i kad se sve dijelilo, i radost i briga. To je ono što te oblikuje i što uvijek nosiš sa sobom, ma gdje otišao - rekla je nedavno.

Foto: Privatni album

Danas je Anita Martinović (44) vedro lice i topli glas emisije 'Ljubav je na selu', žena koja već više od dva desetljeća živi u Zagrebu, ali nikad nije prestala biti ona djevojčica iz Gundinaca.

- Kad snimamo u Slavoniji, nebitno u kojemu mjestu, uvijek spavam kod svojih. Obitelj mi je važna i svaki susret s njima mi je velika radost, osobito otkad imam male nećakinje - rekla je nedavno.

Foto: RTL

Vodi 18. sezonu RTL-ova showa, putuje, upoznaje ljude i svjedoči rađanju ljubavi, a i sama je upoznala nekog tko ju je osvojio.

- On je jednostavno poseban. Ima puno lijepih osobina koje me svakodnevno osvajaju - istaknula je.

Kad se kamere ugase, Anita ostaje - Anita.

- Ono što vidite na televiziji, dobijete i kod mene doma - rekla nam je.

Zagreb: Anita Martinović prošetala zagrebačkom špicom | Foto: Marko Seper/Pixsell