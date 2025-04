Znaš li tko sam? Željela je biti učiteljica, ali glazbeni geni su kod nje kasnije prevladali...

Kad sam bila dijete, mama me učila: 'Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka'. Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost!, govorila je ranije.

Doris Dragović rođena je kao Dorotea 16. travnja 1961. u Splitu. Kći jedinica je knjigovotkinje Alice i poštara Jakova Brace Dragović. Nadimak Doris dobila je još u djetinjstvu i kasnije ga uzela kao umjetničko ime na prijedlog estradnog menadžera Zorana Škugora. Kao djevojčica željela je biti učiteljica, a zatim je zavoljela balet i glazbu.

Foto: Privatni album

Pohađala je baletnu školu 'Josip Hatze', a prve korake u baletu napravila pod okom svoje tete, baletne pedagoginje Ane Roje. Glazba je pobijedila jer dolazi iz glazbene obitelji, njezin ujak Edi Radosavljević bio je jazz trubač i jedan od osnivača Splitskog festivala. Nakon splitske gimnazije Doris je studirala sociologiju u Zagrebu.

Profesionalno je propjevala 1982. u grupi More, a tri godine kasnije krenula je u solo karijeru. Zrinko Tutić otvorio joj je vrata slave. Napisao joj je sedam albuma i megahit 'Željo moja', s kojim je 1986. završila 11. na Euroviziji u Norveškoj.

Vratila se 1999. s pjesmom 'Marija Magdalena' Tončija Huljića i završila četvrta u Izraelu. Za vaterpolista Marija Budimira udala se 1990., a iste godine rodila sina Bornu.

Foto: Borna Jakšić/PIXSELL