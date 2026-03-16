OTKRILA LICE NA OSCARIMA

Znate li kako Anna Wintour izgleda bez sunčanih naočala?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Caroline Brehman

Rijetko se u javnosti pojavljuje bez njih, dio su njezina imidža i jednom je prilikom za njih rekla da joj one 'pomažu da vidi i da ne vidi'. No kada je trebala dodijeliti Oscara, ipak ih je skinula

Anna Wintour, nekadašnja glavna urednica časopisa Vogue i trenutna direktorica za sadržaj u Condé Nastu, bila je jedna od prezenterica na 98. dodjeli nagrada Oscar. Zajedno s glumicom Anne Hathaway dodijelila je nagradu za najbolju kostimografiju, kao i za najbolju šminku i frizuru. I mnogima je odmah jedna stvar pala na pamet kada su vidjeli njih dvije zajedno na pozornici, a to je film 'Vrag nosi Pradu' čiji nastavak uskoro dolazi u kina nakon 20 godina od izlaska originala. 

98th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: Mike Blake

A Wintour i Hathaway su se i našalile na temu tog filma. Naime, lik koji u tom filmu glumi Meryl Streep, Miranda Priestly, navodno je inspiriran upravo slavnom dugogodišnjom modnom urednicom. 

- Anna, samo me zanima, što misliš o mojoj haljini večeras? - pitala ju je Hathaway glumicu. Ona nije odgovorila već je počela čitati nominirane. A kada su krenule na iduću kategoriju, Hathaway je pitala Wintour želi li ona pročitati tko je sve nominiran. 

98th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: Caroline Brehman

- Hvala ti, Emily - odgovorila joj je Wintour, referirajući se na film u kojem Priestly često svoju asistenticu Andy (koju glumi Hathaway) zove Emily, prema liku kojeg je utjelovila Emily Blunt. 

Osim zabavnog dijaloga koji je mnoge podsjetio na omiljeni film, mnogobrojni gledatelji diljem svijeta primijetili su još jedan detalj. Naime, Wintour je na pozornici skinula sunčane naočale, koje su joj postale svojevrsni zaštitni znak i bez kojih ju se rijetko može vidjeti u javnosti. 

98th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: Richard Harbaugh

- Pomažu mi da vidim i pomažu mi da ne vidim. Pomažu mi da me vide i da me ne vide - rekla je jednom prilikom Wintour o tome zašto stalno nosi sunčane naočale. 

