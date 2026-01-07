Znate li koje je pravo prezime Nicolasa Cagea? Promijenio ga je zbog posla, ženio se 5 puta

Nicolas Cage rođen je kao Nicolas Kim Coppola 7. siječnja 1964. godine u kalifornijskom Long Beachu. Odrastao je uz majku Joy Vogelsang, koreografkinju i oca Augusta Coppolu, koji je bio profesor književnosti. Cage ima dva starija brata, a nećak je redatelja Francisa Forda Coppole, kojeg je redovito posjećivao u djetinjstvu te se često družio s rođakinjom Sofijom Coppolom koja je danas redateljica. Nicolas je imao 15 godina kada se zaljubio u glumu dok je bio u ljetnom kampu u San Franciscu. Ispisao se iz srednje škole kako bi ostvario svoj glumački san, a na televiziji je debitirao 1981. godine. Ime je promijenio u Nicolas Cage kako ga ne bi povezivali s poznatim stricem. Prezime Cage odabrao je zbog lika Lukea Cagea iz poznatoga stripa.

Cage je poznat po svojoj prodornoj, intenzivnoj osobnosti i strasti prema metodičnoj glumi. Navodno su mu iščupana dva zuba za ulogu u filmu "Birdy", porezao si je ruku za film "Racing With the Moon" i progutao živog žohara za film "Vampire’s Kiss". Kruže i priče da je u naletu bijesa uništio automobil na daljinsko upravljanje uličnog prodavača dok se pripremao za ulogu mafijaša u filmu "The Cotton Club".

Na filmskom platnu je krenuo ulogama u tinejdžerskim komedijama, a debitirao je u filmu "Fast Times at Ridgemont High" 1982. godine. Stric mu je dao manju ulogu u hvaljenom filmu "Rumble Fish", a film "Birdy" bio mu je prva ozbiljnija uloga. Do 1994. godine Nicolas Cage je zarađivao četiri milijuna dolara po filmu, no prihvatio je ulogu u filmu "Leaving Las Vegas" Mikea Figgisa za 240.000 dolara jer ga je uloga oduševila. Trud i rad mu se isplatio te je zahvaljujući tom filmu dobio Oscara i Zlatni globus za najbolju mušku glavnu ulogu.

Nakon 1995. godine Cage je imao niz uloga u akcijskim trilerima, a pojavio se i u romantičnoj komediji "City of Angels" s Meg Ryan. Od akcijskih filmova nikada nije odustao, a navodno je dobio 20 milijuna dolara za ulogu u filmu "Gone in 60 Seconds" u kojem je glumio s Angelinom Jolie. U redateljsku stolicu je sjeo prvi put 2002. s filmom "Sonny". Tijekom godina je radio s brojnim uglednim redateljima i kolegama, nije bježao ni od franšiza, a profilirao se kao jedan od najplodonosnijih glumaca Hollywooda.

- Htio sam ići svugdje i vidjeti sve, doživjeti sve... Ne žalim ni za čime jer smatram da sve što ti se dogodi, vodi nečemu potpuno novome - komentirao je Cage u intervjuu za People 2020. godine, aludirajući na karijeru i privatni život.

Pet puta se ženio

Medijske stupce nerijetko je punio svojim vezama, a ljubio je i brojne poznate dame. Brooke Shields bila mu je prva poznata djevojka, no zajedno su bili vrlo kratko 1987. godine. Christina Fulton bila mu je iduća djevojka, a zajedno su izdržali dvije godine. Prekinuli su nakon što se rodio njihov sin Weston Coppola Cage. U centar pažnje su došli tek godinama kasnije kada je Fulton tužila Cagea 2009. za 13 milijuna dolara, navodeći da nije dopustio njoj i sinu da žive u kući koju je kupio za njih. Nagodili su se dvije godine kasnije. Fulton je tijekom godina imala problema s ovisnostima, a mediji su često pisali o svađama između nje, sina i Nicolasa Cagea.

S glumicom Kristen Zang hodao je dvije godine, a nakon prekida je ona bila u vezi s Leonardom DiCaprijem prije nego što se potpuno povukla iz javnosti. Cage je nerijetko komentirao da su ostali u sjajnim odnosima i nakon prekida te da su i dalje u kontaktu.

Cage je Patriciju Arquette upoznao kada joj je bilo 19 godina i odmah joj je rekao da ju želi oženiti. Rekao joj je da će sve napraviti samo da joj dokaže svoju ljubav. Zahtijevala je "nemoguće" stvari, između kojih su bili autogram J.D. Salingera i crna orhideja.

- Smijala sam se tome, no onda su mi jedna po jedna stvar počele dolaziti na kućnu adresu - rekla je Arquette za Watch What Happens Live prije nekoliko godina. Prekinuli su nakon nekoliko svađa, a glumica je kasnije pričala da joj je sve bilo previše u tom trenutku. Imala je 27 godina kada ga je nazvala i rekla mu da je spremna ići pred oltar. Vjenčali su se 1995. godine, dva tjedna nakon što je Arquette zaprosila Cagea putem telefona. U braku su bili pet godina, a razišli su se nakon brojnih svađa.

Lisu Marie Presley glumac je upoznao nakon rastave. Prekidali su i mirili se dvije godine prije nego što su se 2002. vjenčali. Zahtjev za razvod zatražili su samo tri mjeseca kasnije. Oduvijek su u javnosti jedno za drugo imali samo lijepe riječi, a Cage je nakon smrti Lise Marie rekao da mu je slomljeno srce.

Cageva najduža veza bila je ona s trećom suprugom Alice Kim. Imao je 40 godina kada je upoznao tada 19-godišnju Kim u Los Angelesu. Vjenčali su se iste godine, a pratila ga je i na snimanjima diljem svijeta. Njihovi prijatelji često su komentirali da su savršen par te da se podržavaju u svemu. Njihov sin Kal-El Coppola Cage na svijet je došao 2005. godine, a više od 10 godina nakon njegova rođenja podnijeli su zahtjev za rastavom. Glumac je rekao da su ostali u sjajnim odnosima.

S Erikom Koike u vezi je bio od 2018. godine. Vjenčali su se u Las Vegasu u ožujku 2019., no samo nekoliko dana kasnije tražili su poništenje braka zbog brojnih nesuglasica. Glumac je komentirao u nekoliko navrata kako je bio jako nezadovoljan prekidom i načinom na koji se on odvio.

Riko Shibata glumčeva je peta supruga. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja 2020. godine u Japanu, a Cage je rekao da ga je očarala na prvi pogled. Zaprosio ju je putem FaceTimea, a pred oltar su stali 16. veljače 2021.

- Sretan sam u braku. Svjestan sam da pet brakova nije malo, no ovoga puta sam pogodio - rekao je Cage za Los Angeles Times. Kćer Lennon Augie dobili su u rujnu 2022. godine, a od onda su se zajedno pojavili na nizu crvenih tepiha, zabava i premijera.