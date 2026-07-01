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NEUGODNO ISKUSTVO

Znate li koje je pravo prezime Olivije Wilde? 'Zezali su me...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Znate li koje je pravo prezime Olivije Wilde? 'Zezali su me...'
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Olivia Wilde gostovala je u podcastu u kojemu je otkrila zašto je promijenila svoje pravo prezime

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Američka glumica, Olivia Wilde, gostovala je u podcastu Armchair Expert te je odlučila razjasniti misteriju oko njenog umjetničkog imena te je i ispravila voditelja Daxa Sheparda u izgovoru njenog pravog prezimena. Svijet ju zna pod njenim umjetničkim prezimenom Wilde, a njeno pravo ime zapravo glasi Olivia Cockburn te je zbog toga u djetinjstvu često bila tema raznih pošalica.

Olivia je objasnila da se njeno pravo prezime, koje je inače škotskog podrijetla, zapravo izgovara 'Coburn', no problem dolazi kod pisanja jer prezime sadrži riječ koja na engleskom predstavlja muški spolni organ.

- Reći ću ti nešto - i nema šanse da bi to znao - izgovara se 'Coburn'. Želim da zamisliš da si dijete... Jer se piše 'Cockburn'! - objasnila je glumica u podcastu.

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Umjesto da dopusti zadirkivanjima da je povrijede, glumica se naučila smijati s onima koji su je ismijavali jer je shvatila da je situacija zaista smiješna, no smatra kako bi njeno staro prezime vjerojatno i danas izazivalo podsmijehe. Kako bi svoju karijeru usmjerila u novu fazu i odmaknula se od dječjeg zadirkivanja, Olivia je odlučila promijeniti prezime. 

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Foto: Doug Peters

Inspiraciju za novo prezime pronašla je u klasičnoj književnosti i tako odabrala prezime Wilde u čast legendarnog irskog književnika Oscara Wildea. Promjena prezimena omogućila joj je da izgradi vlastiti put u karijeri, ostavljajući iza sebe neugodnosti iz školskih klupa.

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Osim o prezimenu, Olivia je u podcastu govorila i o dramatičnoj situaciji sa snimanja filma 'Kauboji i izvanzemaljci' gdje je zamalo poginula. Tijekom snimanja scene, pala je s konja usred stampeda, a tada joj je život spasio kolega Walton Goggins tako što ju je zaštitio svojim konjem dok je ona ležala na tlu. 

- Čekala sam da se to dogodi... On je pravi junak - ispričala je glumica i istaknula kako mu duguje život.

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