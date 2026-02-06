Mira Bićanić je 2003. godine postala prva i za sada jedina pobjednica kviza 'Tko želi biti milijunaš'. U četvrtak je javnost svojim nastupom oduševio i Đuro Hameršak, maturant zagrebačke Klasične gimnazije
Znate li odgovor za milijun kuna u Milijunašu? Mira ga je znala
Prije skoro 23 godine je Mira Bićanić, profesorica hrvatskog jezika, postala prva i za sada jedina pobjednica popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš'. Javnost je u četvrtak ostala oduševljena mladim maturantom Đurom Hameršakom, koji je za sada osvojio 34.000 eura, a idući tjedan otvorit će 14. pitanje.
Još nekoliko pitanja dijeli ga do onog posljednjeg, a Mira Bićanić je 2003. godine i na to znala odgovor. Na tom je pitanju iskoristila i pomoć publike.
Pitanje je glasilo: 'Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. godine istrčala Pariški maraton?'. Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl.
Natjecateljica se odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu od milijun kuna.
