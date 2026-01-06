Znate li s kojim se bolestima bore velike svjetske zvijezde?

Manekenka Gisele Bündchen u svojim je memoarima progovorila o borbi s napadajima panike i suicidalnim mislima. U intervjuu za People je priznala kako je ponekad osjećala da joj nije dopušteno osjećati se tjeskobno i imati panične napadaje. - Imala sam divnu karijeru karijeri, bila sam vrlo bliska sa svojom obitelji i uvijek sam se smatrala pozitivnom osobom, pa sam se stvarno kažnjavala. Kao, 'Zašto bih se trebala ovo osjećati?' Osjećala sam se kao da mi nije dopušteno osjećati se loše. Ali osjećala sam se nemoćno. Vaš svijet postaje sve manji i manji i ne možete disati, što je najgori osjećaj koji sam ikada imala - iskrena je bila manekenka. | Foto: Instagram/Schreenshoot