Znate li s kojim se bolestima bore velike svjetske zvijezde?

Dijagnoza kronične bolesti dolazi s nekoliko izazova, uključujući opsežno liječenje i stigmatizaciju. Ni Hollywood nije izuzet iz statistike oboljelih, a brojne su zvijezde podijelile priče o životu s bolešću.
Brojne holivudske zvijezde javno su govorile o bolestima s kojima se bore. Među njima su Tom Hanks, Lady Gaga, Michael J. Fox, Bella Hadid, Selma Blair i mnogi drugi. U galeriji pogledajte koji sve slavni se bore s ozbiljnim zdravstvenim stanjima.
Fibromialgija uzrokuje raširene bolove u mišićima, uz umor i probleme sa spavanjem i pamćenjem. Lady Gaga je u rujnu 2017. otkrila da boluje od ove bolesti, kada je komentirala kako želi podići svijest o tom stanju i povezati ljude koji boluju od iste bolesti.
Glumica Selma Blair je prvi put podijelila svoju dijagnozu multiple skleroze, stanja koje utječe na mozak i središnji živčani sustav, na Instagramu u listopadu 2018. Simptome je primjećivala neko vrijeme prije. Blair je priznala da se godinama osjećala "čudno" i da je to pripisala ukliještenom živcu. Sada hoda sa štapom i nastavlja biti iskrena o svojim usponima i padovima kronične bolesti na društvenim mrežama.
Zvijezda serije "Malcolm u sredini" Frankie Muniz pretrpio je devet potresa mozga dok se bavio sportom kao dijete i kasnije u automobilskim utrkama. Liječnici vjeruju da je upravo to dovelo do više od 15 tranzitornih ishemijskih napadaja tj. "mini moždanih udara" koje je od tada imao. Zbog moždanih ugrušaka ne sjeća se dijela snimanja serije koja ga je proslavila.
Nick Jonas ima dijabetes tipa 1, bolest koja mu je dijagnosticirana kada je imao 13 godina.
- Bio je to trenutak kada sam se tek spremao početi stvarati glazbu sa svojom braćom i ići na turneje, i mislio sam da će me to usporiti prije nego što uopće počnem - komentirao je pjevač u travnju 2017.
Lena Dunham je 2018. ispričala da je bila na potpunoj histerektomiji zbog pokušaja da okonča svoju višegodišnju borbu s endometriozom, bolnim stanjem koje uzrokuje da tkivo koje normalno raste unutar maternice raste izvana. Još ranije je u intervjuima komentirala kako endometrioza nije opasna po život.
Selena Gomez je 2015. godine otkrila da ima lupus, bolest koja uzrokuje da imunološki sustav napada vlastito tkivo. U Gomezinom slučaju, lupus je oštetio njezine bubrege, te je 2017. godine podvrgnuta transplantaciji bubrega.
- Možda nisam znala što to točno znači, ali sam došla do točke u kojoj je bilo pitanje života ili smrti. Srećom, jedna od najboljih prijateljica dala mi je bubreg, što je bio ultimativni poklon života. Sada sam prilično dobro - rekla je Gomez za E News.
Michael J. Fox je 1998. godine otvoreno govorio o Parkinsonovoj bolesti s kojom se bori, o čemu je svjedočio čak i pred Kongresom.
- Prošlo je sedam godina otkako mi je dijagnosticirana bolest do momenta kada sam to javno objavio - rekao je Fox za CBS onda. Njegova zaklada financirala je više od 800 milijuna dolara u medicinska istraživanja.
Manekenka Bella Hadid ima lajmsku bolest.
- Jako sam umorna cijelo vrijeme. Bolest kreće "maglom" u glavi, neko vrijeme nisam mogla sastaviti ni čitavu rečenicu. Teško je, ali uspijem izdržati - rekla je Hadid za Glamour još 2016. godine.
Reper Lil Wayne je u ožujku 2016. otkrio da boluje od epilepsije, neurološkog poremećaja za koji su karakteristični napadaji.
- Ovo nije prvi, drugi, treći, četvrti, peti ni šesti put da imam napadaj. Imao sam ih nebrojeno puta, samo što javnost za njih ne zna - rekao je onda glazbenik.
Kim Kardashian se već godinama bori sa psorijazom, autoimunom bolešću kože. Još u studenom 2017. je komentirala kako je koristila svjetlosnu terapiju te joj je 60 posto psorijaze nestalo.
Hashimotov sindrom je autoimuna bolest štitnjače, a s njom se bori manekenka Gigi Hadid. Godinama je pričala kako je dobivala i gubila na težini zbog bolesti, a na društvenim mrežama je u nekoliko navrata prozvala one koji ju kritiziraju zbog izgleda.
Tenisačica Venus Williams javno je govorila o umoru i svojoj borbi sa Sjögrenovim sindromom.
- Ponekad se osjećam jako loše, kao kad ne spavate puno ili imate gripu ili prehladu. Uvijek imam neku razinu umora. I što sam se više trudila to podnijeti, to je bilo teže - komentirala je Williams.
Vitiligo uzrokuje gubitak boje kože u velikim mrljama, a od njega boluje manekenka Winnie Harlow.
- Nisam model s vitiligom, ja sam Winnie. Ja sam model. I slučajno imam vitiligo. Prestanite takve titule davati meni i bilo kome drugome. Ne patim od toga, dapače. Uspijevam pokazati ljudima da su njihove razlike to što ih čine onim što jesu - komentirala je slavna manekenka na svom Instagramu jednom prilikom.
Pjevačica Shania Twain ima lajmsku bolest. Iskreno je pričala za People kako ju je bilo strah da zbog zdravstvenog stanja više neće moći pjevati. Srećom, pronašla je način da si olakša i nauči živjeti s bolešću.
Pjevačica Halsey na mreži X je komentirala kako joj je bilo jako teško kada je saznala da ima endometriozu, no u isto vrijeme joj je i laknulo.
- Imala sam pravo osjećati se kako sam se osjećala i nisam bila luda - napisala je onda.
Glumica Halle Berry imala je 19 godina kada je otkrila da ima dijabetes. U intervjuu za Los Angeles Times komentirala je da se naučila nositi s bolešću, no trebalo joj je nekoliko godina da se navikne na novu situaciju u životu.
Missy Elliott je još 2011. za People rekla da joj je dijagnosticirana Gravesova bolest. Radi se o autoimunoj bolesti koja napada štitnjaču te uzrokuje hipertireozu.
Lupus je autoimuna bolest koja uzrokuje da vaš imunološki sustav napada vaše vlastite organe i tkiva. Tako je bolest opisao i Nick Cannon 2018. godine, no istaknuo je kako radi sve da bi održao svoje fizičko, mentalno i duhovno zdravlje.
Legendarni Morgan Freeman je 2012. otkrio da boluje od fibromialgije. Komentirao je da mu je sve gore te da se osjeća loše, no uspijeva smoći snage za svakodnevne poslove.
Astma je kronična upalna bolest dišnih puteva, a od nje boluje slavna Pink. Medijima je pričala kako dosta vježba kako bi održala kondiciju, a zbog bolesti joj zna bit vrlo teško pjevati i plesati u isto vrijeme.
Najmlađe dijete Ozzyja i Sharon Osbourne, Jack Osbourne, ima multiplu sklerozu, kroničnu autoimunu bolest središnjeg živčanog sustava. Javno je pričao o emocionalnoj strani bolesti, koja je po njemu najteža. Kaže kako je depresija jedan od najčešćih simptoma, a ništa ga na to nije moglo pripremiti.
Glumcu Tomu Hanksu liječnici su dijagnosticirali dijabetes tipa 2 u kasnijoj dobi. Često je komentirao kako ima povišeni šećer, a s dijabetesom je naučio živjeti.
- Imala sam dva napadaja dok sam bila na brodu u Cannesu. Napravili su mi pretrage te su liječnici ozbiljno shvatili to što mi se dogodilo. Kada sam se vratila u SAD, dijagnosticirana mi je epilepsija - rekla je 2017. godine glumica Melanie Griffith. Istaknula je kako se godinama borila sa simptomima, no do dijagnoze je prošlo puno vremena.
Bipolarni poremećaj karakteriziraju nagle promjene raspoloženja. Od njega boluje glazbena diva Mariah Carey, koja je priznala da je dugo živjela u strahu da će ju netko razotkriti. Dodala je kako je nosila veliki teret bolesti, no otkako je krenula s liječenjem, sve joj je lakše. Uspjela se vratiti i glazbi, a bolest joj više ne predstavlja preveliki problem u poslu.
Manekenka Gisele Bündchen u svojim je memoarima progovorila o borbi s napadajima panike i suicidalnim mislima. U intervjuu za People je priznala kako je ponekad osjećala da joj nije dopušteno osjećati se tjeskobno i imati panične napadaje.
- Imala sam divnu karijeru karijeri, bila sam vrlo bliska sa svojom obitelji i uvijek sam se smatrala pozitivnom osobom, pa sam se stvarno kažnjavala. Kao, 'Zašto bih se trebala ovo osjećati?' Osjećala sam se kao da mi nije dopušteno osjećati se loše. Ali osjećala sam se nemoćno. Vaš svijet postaje sve manji i manji i ne možete disati, što je najgori osjećaj koji sam ikada imala - iskrena je bila manekenka.
Pjevačica Demi Lovato imala je 22 godine kada joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Otkako se počela liječiti, odlučila je širiti vijesti o zdravstvenom stanju i okončati stigmu koja je nastala oko ljudi koji boluju od iste bolesti. Osim s bipolarnim poremećajem, Lovato se godinama borila s ovisnostima i poremećajem prehrane.
