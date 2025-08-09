Znate li što je 'Scully efekt'?

Američko-britanska glumica Gillian Anderson, ikona koja je obilježila generacije, danas slavi 57. rođendan. Iako je svjetsku slavu stekla kao skeptična agentica FBI-a Dana Scully u seriji "Dosjei X", njezina karijera i život daleko su bogatiji i slojevitiji. Od londonskih kazališnih dasaka, preko uloge Margaret Thatcher, do aktivizma i vlastitog brenda pića, Anderson neprestano pomiče granice i dokazuje svoju svestranost.

Počeci karijere: Od buntovne tinejdžerice do zvijezde Dosjea X

Rođena u Chicagu, Gillian je djetinjstvo provela seljakajući se između Londona i Grand Rapidsa u Michiganu. Ta transatlantska mladost oblikovala je njezin prepoznatljivi dvojni naglasak, ali i buntovnički duh. U srednjoj školi prigrlila je punk izgled – bojala je kosu u razne boje, imala pirsing u nosu i nosila isključivo crnu odjeću. Kolege su je proglasili "najbizarnijom djevojkom", a na maturalnoj večeri je čak i uhićena zbog provale u školu.

Unatoč tome, rano je otkrila strast prema glumi. Nakon diplome na Sveučilištu DePaul u Chicagu, s 22 godine preselila se u New York i započela karijeru u kazalištu. Za svoju prvu ulogu u predstavi "Absent Friends" 1991. godine osvojila je nagradu Theatre World. Iako se zaklela da nikada neće raditi na televiziji, nakon godinu dana bez posla promijenila je mišljenje. Godine 1993., s 24 godine, dobila je ulogu koja joj je promijenila život – onu agentice Dane Scully. Producent Chris Carter inzistirao je na njoj, unatoč tome što je mreža Fox željela glumicu s više "seksipila".

Uloga inteligentne znanstvenice postala je kulturološki fenomen, stvorivši "Scully efekt" koji je inspirirao brojne mlade žene da se odluče za karijere u znanosti i pravu. Za tu je ulogu osvojila Emmy, Zlatni globus i dvije nagrade Ceha filmskih glumaca.

Gillian Anderson svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. Iza sebe ima dva braka: prvi s Clydeom Klotzom, pomoćnikom umjetničkog direktora na setu "Dosjea X", s kojim ima kćer Piper Maru, i drugi s redateljem Julianom Ozanneom. Nakon toga, bila je u dugogodišnjoj vezi s poduzetnikom Markom Griffithsom, s kojim ima dva sina, Oscara i Felixa.

Od 2016. do 2020. bila je u vezi s Peterom Morganom, scenaristom serije "Kruna". Iako su prekinuli, ostali su u dobrim odnosima, a nedavna zajednička pojavljivanja potaknula su glasine o pomirenju. Zanimljivo je da je Anderson jednom izjavila kako s partnerima ne živi zajedno jer vjeruje da bi to "bio kraj veze" i da razdvojenost čini zajedničke trenutke posebnijima.

Nakon završetka originalnih "Dosjea X" 2002. godine, Anderson se preselila u London kako bi se posvetila kazalištu i raznolikijim ulogama. Njezina karijera doživjela je renesansu ulogama poput detektivke Stelle Gibson u seriji "Pad" (The Fall) i, naravno, terapeutkinje Jean Milburn u Netflixovom hitu "Seksualno obrazovanje".

Vrhunac njezine transformacije bila je uloga britanske premijerke Margaret Thatcher u četvrtoj sezoni "Krune", za koju je ponovno osvojila Emmy i Zlatni globus. Nedavno je glumila novinarku Emily Maitlis u filmu "Scoop" (2024.), koji se bavi kontroverznim intervjuom s princom Andrewom. U travnju 2023. zakoračila je i u poduzetničke vode lansiravši brend bezalkoholnih pića G Spot Beverages.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Osim glume, Gillian Anderson duboko je posvećena aktivizmu. Počasna je glasnogovornica Mreže za neurofibromatozu, bolesti od koje je preminuo njezin mlađi brat Aaron. Jedna je od osnivačica organizacije SAYes, koja pomaže mladima u Južnoj Africi. Snažna je zagovornica ženskih prava, reproduktivnog zdravlja i The Trevor Projecta, organizacije za prevenciju samoubojstava među LGBTQ+ mladima. Njezina predanost donijela joj je titulu počasne časnice Reda Britanskog Carstva (OBE) za doprinos drami.

Foto: EZEP

Kroz svoju karijeru i javno djelovanje, Gillian Anderson dokazala je da je puno više od lica s ekrana. Ona je svestrana umjetnica, neustrašiva aktivistica i inspiracija ženama diljem svijeta