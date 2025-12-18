Znate li što je zajedničko Keithu Richardsu, Katie Holmes, Billie Eilish i Stevenu Spielbergu?

Keith Richards, Katie Holmes, Billie Eilish, Steven Spielberg i Christina Aguilera naizgled nemaju ništa zajedničko, osim činjenice da su jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Ipak, 18. prosinca je za sve njih poseban dan.
Danas rođendan slave Keith Richards, Steven Spielberg, Brad Pitt, Christina Aguilera i brojne druge zvijezde. Lista je poduža.
Gitarist legendarnih Rolling Stonesa, Keith Richards, danas slavi 82. rođendan. Richards je jedan od osnivača ovog velikog benda, a s Mickom Jaggerom je radio kao tekstopisac na brojnim njihovim hitovima.
Richards i Jagger sprijateljili su se nakon srednje škole te su osnovali bend koji djeluje već više od 60 godina. Slavni gitarist tijekom karijere se okušao i kao glumac, a pojavio se u "Piratima s Kariba" kao otac Jacka Sparrowa.
Keith Richards je tijekom karijere ljubio mnoge ljepotice, no s glumicom Anitom Pallebnerg je otišao pred oltar. Par ima dvoje djece.
Vječni šarmer Hollywooda Brad Pitt danas slavi 62. rođendan. Tijekom bogate karijere glumio je u mnogim uspješnicama, a na policama ima dva Oscara, dva Emmyja, dva Zlatna globusa i brojne druge nagrade.
Osim glumom, bavi se i produkcijom. Brada Pitta nerijetko su proglašavali najseksi muškarcem na svijetu, a tiha je patnja ženama diljem svijeta.
Ljubio je brojne slavne ljepotice, a u braku je bio s Jennifer Aniston i kasnije s Angelinom Jolie, s kojom ima šestero djece.
Pjevačica Christina Aguilera danas slavi 45. rođendan. Poznata po svom besprijekornom glasu, Aguilera je na sceni od malih nogu, a glazbenu industriju osvojila je singlom "Genie in a Bottle" 1999. godine.
Aguilera je jedna od najkomercijalnijih pjevačica u povijesti glazbe, a prodala je preko 100 milijuna kopija svojih albuma diljem svijeta. Billboard ju je imenovao jednom od najuspješnijih pjevačica novog milenija.
Pjevačica je godinama ljubila glazbenog producenta Jordana Bratmana s kojim se i vjenčala 2005., a par zajedno ima sina. Rastali su se nakon pet godina braka, a Christina je nakon njega počela vezu s producentom Matthewom Rutlerom. Par zajedno ima kćer.
Rođendan danas slavi i Billie Eilish. Slavna pjevačica rođena je 18. prosinca 2001., a danas je poznata kao jedna od ikona novijeg glazbenog doba. Poznata po istančanom zvuku i jedinstvenom glasu, Eilish je na sceni od svoje 14. godine.
Debitantskim albumom "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" osvojila je svijet te je postala prva pjevačica rođena u 21. stoljeću koja je imala singl broj 1 na Billboardu.
Eilish je dosad osvojila dva Oscara, devet Grammyja, devet American Music Awards, 20 Guinnesovih rekorda je srušila, ima osam MTV VMA nagrada, četiri Brit nagrada i dva Zlatna globusa.
Katie Holmes danas slavi 47. rođendan. Američka glumica proslavila se ulogom Joey Potter u seriji "Dawson's Creek" koja joj je zauvijek pripisala etiketu "televizijske slatkice".
Glumila je i na Broadwayju, okušala se kao redateljica te scenaristica. Medijsku pažnju najviše je plijenila brakom s Tomom Cruiseom.
S Cruiseom je u vezi bila od 2005., a godinu kasnije rođena je njihova kćer Suri Cruise. Par se vjenčao na scijentološkoj ceremoniji 2008. godine, a zahtjev za razvod glumica je podnijela 2012.
Redatelj Steven Spielberg danas slavi 79. rođendan. Jedan je od najvećih redatelja novoga doba Hollywooda, a iza njega su kultni filmski naslovi. Spielberga se smatra jednim od najpopularnijih redatelja svih vremena te jednim od najkomercijalnijih. Prema podacima Forbesa, najbogatija je zvijezda današnjice.
Lista filmova na kojima je radio uključuje "Ralje", "E.T.", serijal "Indiana Jones", "Boja purpura", "Spašavanje vojnika Ryana" i na desetke drugih. Redovito je na popisima najutjecajnijih ljudi na svijetu, a osim filmova, režirao je i uspješne serije.
Glumicu Amy Irving Spielberg je upoznao na snimanju filma "Bliski susreti treće vrste", a vjenčali su se 1985. Zajedno su dobili sina te su nakon rastave odlučili živjeti blizu kako bi ga zajedno odgajali. S glumicom Kate Capshaw vjenčao se 1991., a par je u braku dobio petero djece. Danas žive u kalifornijskom Pacific Palisadesu.
Ashley Benson danas slavi 36. rođendan. Slavna glumica karijeru je započela s tri godine kao plesačica, a glumi se posvetila kao tinejdžerica. Proslavila se ulogom Abigail Deveraux u sapunici "Days of Our Lives".
Na filmu je debitirala 2004. naslovom "Od klinke do komada", a kasnije je utjelovila Hannu Marin u seriji "Slatke male lažljivice".
Benson je nekoliko godina punila medijske stupce vezom s Carom Delevingne, a nakon nje ljubila je repera G-Eazyja. S Brandonom Davisom je u vezi dvije godine, a par se iste godine i vjenčao. Prvo dijete dobili su lani.
Pjevačica Sia danas slavi 50. rođendan. Poznata po skrivanju lica od publike, Sia je na sceni još od 90-ih godina, no samostalnu karijeru je pokrenula na prijelazu milenija.
Karijeru je započela u Australiji gdje je i rođena, no zbog scene se preselila u London te kasnije u New York. Surađivala je s brojnim zvijezdama s kojima je objavila hitove kao što su "Titanium", "Diamonds", "Wild Ones" i "Pretty Hurts".
Ove godine je u centar medijske pažnje došla zbog razvoda od drugog supruga Daniela Bernarda, koji od nje traži alimentaciju više od 215 tisuća dolara mjesečno. Navodno je od njega tražila da prestane raditi kada su se vjenčali te mu je isplaćivala mjesečnu naknadu.
