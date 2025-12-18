Obavijesti

Znate li što je zajedničko Keithu Richardsu, Katie Holmes, Billie Eilish i Stevenu Spielbergu?

Keith Richards, Katie Holmes, Billie Eilish, Steven Spielberg i Christina Aguilera naizgled nemaju ništa zajedničko, osim činjenice da su jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Ipak, 18. prosinca je za sve njih poseban dan.
Danas rođendan slave Keith Richards, Steven Spielberg, Brad Pitt, Christina Aguilera i brojne druge zvijezde. Lista je poduža. | Foto: PA/DPA/Pixsell
