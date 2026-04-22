Znate li što zapravo znači ime Vukas? Ovo je značenje iz mitologije i folklornih priča

Prezime Vukas u svijetu serije 'Divlje pčele' u kojoj su pokretači radnje moć i obiteljske tajne, nije slučajan odabir. Naime, prema podacima s jezičnih i rodoslovnih portala, to prezime se često javlja u Dalmaciji, osobito u okolici Sinja i Cetinskoj krajini, a riječ je o prezimenu koje je duboko ukorijenjeno u prostor i tradiciju, prenosi RTL.

Prema dostupnim izvorima, prezime Vukas se spominje čak davne 1444. godine, što je dokaz njegove duge povijesti na ovim prostorima.

Nastalo je od riječi 'vuk', jedne od najmoćnijih divljih životinja na području Balkana, koja je u slavenskoj tradiciji imala posebno mjesto - vuk je simbol snažnosti, hrabrosti, izdržljivosti i beskompromisnosti. Osim toga, imao je veliku ulogu u mitologiji i folkloru.

Pojam derikoža staroslavensko je značenje povezano s riječi 'vuk', a označava osobu koja iskorištava svoj položaj, nemilosrdno podiže cijene i izrabljuje druge, a koristi se i kao sinonim za gulikožu, lihvara ili zelenaša. U prenesenom smislu odnosi se na nekoga tko prekomjerno naplaćuje usluge i koristi situaciju u svoju korist.

Ovo prezime datira još iz srednjeg vijeka, a nastalo je u doba u kojem su se ljudi počeli organizirati u zajednice i naseljavati nova područja. Prezimena su im tako služila kao važan identitetski marker koji je često bio vezan uz osobine, zanimanja ili obiteljsko podrijetlo.

U vrijeme u kojem je borba za opstanak bila svakodnevica, ovo je prezime bilo osobito cijenjeno. U kontekstu serije ovo prezime dobiva dodatnu dimenziju jer se njegova simbolika jasno može povezati s likovima koji ga nose, a posebno s Antom Vukasom.

Kao jedan od najmočnijih i najutjecajnijih osoba u Vrilu, Ante utjelovljuje upravo one osobine koje se odnose na autoritet.