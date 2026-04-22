Obavijesti

Show

Komentari 0
IZ 'DIVLJIH PČELA'

Znate li što zapravo znači ime Vukas? Ovo je značenje iz mitologije i folklornih priča

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: rtl

Prema dostupnim izvorima, prezime Vukas se spominje čak davne 1444. godine, što je dokaz njegove duge povijesti na ovim prostorima

Prezime Vukas u svijetu serije 'Divlje pčele' u kojoj su pokretači radnje moć i obiteljske tajne, nije slučajan odabir. Naime, prema podacima s jezičnih i rodoslovnih portala, to prezime se često javlja u Dalmaciji, osobito u okolici Sinja i Cetinskoj krajini, a riječ je o prezimenu koje je duboko ukorijenjeno u prostor i tradiciju, prenosi RTL.

Prema dostupnim izvorima, prezime Vukas se spominje čak davne 1444. godine, što je dokaz njegove duge povijesti na ovim prostorima.

Foto: PROMO

Nastalo je od riječi 'vuk', jedne od najmoćnijih divljih životinja na području Balkana, koja je u slavenskoj tradiciji imala posebno mjesto - vuk je simbol snažnosti, hrabrosti, izdržljivosti i beskompromisnosti. Osim toga, imao je veliku ulogu u mitologiji i folkloru.

Pojam derikoža staroslavensko je značenje povezano s riječi 'vuk', a označava osobu koja iskorištava svoj položaj, nemilosrdno podiže cijene i izrabljuje druge, a koristi se i kao sinonim za gulikožu, lihvara ili zelenaša. U prenesenom smislu odnosi se na nekoga tko prekomjerno naplaćuje usluge i koristi situaciju u svoju korist.

HIT SERIJA Amar Bukvić otkrio nepoznate detalje o liku iz 'Divljih pčela': Domazet neće biti negativac
Ovo prezime datira još iz srednjeg vijeka, a nastalo je u doba u kojem su se ljudi počeli organizirati u zajednice i naseljavati nova područja. Prezimena su im tako služila kao važan identitetski marker koji je često bio vezan uz osobine, zanimanja ili obiteljsko podrijetlo.

Foto: rtl

U vrijeme u kojem je borba za opstanak bila svakodnevica, ovo je prezime bilo osobito cijenjeno. U kontekstu serije ovo prezime  dobiva dodatnu dimenziju jer se njegova simbolika jasno može povezati s likovima koji ga nose, a posebno s Antom Vukasom.

Kao jedan od najmočnijih i najutjecajnijih osoba u Vrilu, Ante utjelovljuje upravo one osobine koje se odnose na autoritet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zbogom, Danijela Car. Ovako su se na zagrebačkom Mirogoju oprostili od cijenjene dizajnerice
ZAGREB U SUZAMA

Zbogom, Danijela Car. Ovako su se na zagrebačkom Mirogoju oprostili od cijenjene dizajnerice

Obitelj, prijatelji i kolege oprostili su se u srijedu na zagrebačkom Mirogoju od osnivačice brenda Linea Exclusive. Danijela Car s više od 40 godina iskustva gradila je kultno ime, a njena filozofija temeljila se na ljubavi prema poslu i predanosti. Svoju je strast prema modi naslijedila od majke, a talent za kreiranje pokazivala je od najranije dobi.
Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg
EVO KAKO SAD IZGLEDA

Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg

Milijana Bogdanović i Milojko Božić bili su jedan od najkontroverznijih parova u regiji prije nekoliko godina. Javnost ih je upoznala u reality showu 'Parovi', ali njihova ljubav nije potrajala. Sada Milijana ima novu ljubav
Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...
BEZ ZADRŠKE

Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...

Pjevačica je bila prva gošća u novom podcastu 'Nema labavo by IN magazin', u kojem je otkrila pojedinosti iz privatnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026