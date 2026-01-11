Znate li tko ima najviše Zlatnih globusa? Dodjela je kroz godine 'vidjela' mnoge zanimljivosti

Odbrojavanje do 83. dodjele Zlatnih globusa uskoro je gotovo. U noći na nedjelju saznat ćemo tko je imao najveća postignuća u podcastima, na malim i velikim ekranima u protekloj godini, a sama dodjela na glasu je kao "Holivudski party godine". Brojne zvijezde prošetat će crvenim tepihom, a organizatori su prije nekoliko dana objavili i popis prezentera koji će uručivati kipiće dobitnicima.

Amanda Seyfried, Ana de Armas, Dakota Fanning, George Clooney, Julia Roberts, Kevin Bacon, Macaulay Culkin, Mila Kunis, Pamela Anderson i Snoop Dogg samo su neke od zvijezda koje će najavljivati nominirane, a zatim i uručiti nagradu dobitnicima.

Foto: Mario Anzuoni

Globusi su ove godine odlučili malo promiješati karte. Većina kategorija ima po šest nominacija, kategorija za box office postignuće čak osam, a uvedena je i nova nagrada, najbolji podcast, prvi takav iskorak među velikim dodjelama. Ceremoniju 11. siječnja ponovno će voditi komičarka Nikki Glaser, koja je prošle godine osvojila publiku bez imalo treme, a ovog puta pred njom je još veći zadatak. U posebnoj emisiji 'Golden Eve' uručene su dvije počasne nagrade. Helen Mirren primila je priznanje Cecil B. DeMille, a Sarah Jessica Parker nagradu Carol Burnett.

Prijenos dodjele možete pratiti na CBS-u i Paramount+.

Znate li koliko je statua Zlatnih globusa teška?

I dok svijet iščekuje tko kući odlazi s najpoželjnijim zlatnim kuglama, donosimo nekoliko zanimljivosti oko nagrade.

Dodjela Zlatnih globusa počela je sada već davne 1944. godine, no sve do 1958. nisu imali službenog domaćina. Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. tada su stvari preuzeli u svoje ruke te su se popeli na pozornicu i postali prvi neslužbeni voditelji nagrada. Dodjela se između 1958. i 1963. godine emitirala samo lokalno u Los Angelesu, nakon čega se počela emitirati na nacionalnoj televiziji u SAD-u.

Statua Zlatnih globusa teška je impresivnih 2,5 kilograma, a optočena je 24-karatnim zlatom. Izrada statue košta oko 800 dolara po komadu. Beverly Hilton Hotel domaćin je Zlatnih globusa još od 1961. godine.

Neslužbena "kraljica" Zlatnih globusa je glumica Meryl Streep. Na policama ima čak osam nagrada. Iako je njezin broj nagrada izjednačen s Barbrom Streisand i Tomom Hanksom, Streep službeno drži rekord jer je najviše nagrada dobila u kategorijama za najbolju glumicu.

Foto: Tammie Arroyo

Najmlađi dobitnik Zlatnih globusa je Ricky Schroeder. Imao je tek devet godina kada je dobio nagradu za ulogu u "The Champ".

Nisu svi glumci bili oduševljeni nagradom. Legendarni Marlon Brando je 1973. godine odbio nagradu za ulogu u filmu "Kum" u znak protesta zbog "američkog imperijalizma i rasizma" tijekom Vijetnamskoga rata.

Neki su imali drugi tip "problema". Christine Lahti je 1998., a Renée Zellweger 2001. godine bila u toaletu u trenutku kada su ih proglasili dobitnicama na pozornici.

