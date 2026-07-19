Znate li tko je on? FIFA je uoči finala objavila video sa slavnim glumcem, neprepoznatljiv je

Na sam dan velikog finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, u trenucima dok je nogometni svijet s nestrpljenjem iščekivao sraz Španjolske i Argentine, službeni Instagram profil FIFA-e iznenadio je milijune pratitelja objavom koja je iskočila iz uobičajenih sportskih okvira.

Umjesto najave utakmice, objavljen je zagonetni trailer za nadolazeći film "Digger", u kojem glavnu ulogu tumači holivudski glumac Tom Cruise. U opisu objave stajalo je samo: "Svijete, upoznaj Diggera. Diggeru, upoznaj svijet."

Video započinje s Cruiseom koji je transformiran gotovo do neprepoznatljivosti uz pomoć protetike. U liku Diggera Rockwella, čovjeka s rijetkom sijedom kosom i u staromodnom plavom odijelu s kravatom, on vješto balansira službenu loptu Svjetskog prvenstva na glavi. Nakon što izvede nekoliko nogometnih trikova u prostranoj sobi s velikim muralom na zidu, scena se naglo prebacuje na prepoznatljivo lice Toma Cruisea kakvog publika poznaje.

Izravno se obraćajući publici, glumac se referira na impresivnu statistiku turnira, prvog koji je ugostio 48 reprezentacija: "48 zemalja, 39 dana, 104 utakmice, jedan pobjednik".

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Zatim dodaje ključnu misao koja povezuje sport i film: "Brojevi vam govore što se dogodilo. Ali priče... priče vam govore zašto je to važno". Pozivajući gledatelje da "kopaju malo dublje" kako bi otkrili pravu priču, prolazi kroz velika vrata i izlazi na ispunjeni nogometni stadion. Videozapis završava grafikom filmskog plakata i najavom filma "Digger", koji u kina stiže 2. listopada.

Ova neuobičajena promocija dio je velike i pomno isplanirane marketinške kampanje koja spaja najveći sportski događaj na svijetu, čiji su domaćini po prvi put bile tri države (SAD, Kanada i Meksiko), s holivudskim blockbusterom. Film “Digger” opisan je kao satirična crna komedija koju režira proslavljeni meksički redatelj Alejandro G. Iñárritu. U njemu Cruise glumi moćnog naftnog tajkuna čiji postupci dovode do ekološke katastrofe, a impresivnu glumačku postavu čine i Riz Ahmed, John Goodman te Sandra Hüller.

*uz korištenje AI-ja