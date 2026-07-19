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KOJA TRANSFORMACIJA!

Znate li tko je on? FIFA je uoči finala objavila video sa slavnim glumcem, neprepoznatljiv je

Piše Stela Kovačević,
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Znate li tko je on? FIFA je uoči finala objavila video sa slavnim glumcem, neprepoznatljiv je
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Foto: Instagram
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Umjesto najave utakmice, objavljen je zagonetni trailer za nadolazeći film "Digger", u kojem glavnu ulogu tumači holivudski glumac kojeg su samo rijetki prepoznali

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Na sam dan velikog finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, u trenucima dok je nogometni svijet s nestrpljenjem iščekivao sraz Španjolske i Argentine, službeni Instagram profil FIFA-e iznenadio je milijune pratitelja objavom koja je iskočila iz uobičajenih sportskih okvira.

Umjesto najave utakmice, objavljen je zagonetni trailer za nadolazeći film "Digger", u kojem glavnu ulogu tumači holivudski glumac Tom Cruise. U opisu objave stajalo je samo: "Svijete, upoznaj Diggera. Diggeru, upoznaj svijet."

Video započinje s Cruiseom koji je transformiran gotovo do neprepoznatljivosti uz pomoć protetike. U liku Diggera Rockwella, čovjeka s rijetkom sijedom kosom i u staromodnom plavom odijelu s kravatom, on vješto balansira službenu loptu Svjetskog prvenstva na glavi. Nakon što izvede nekoliko nogometnih trikova u prostranoj sobi s velikim muralom na zidu, scena se naglo prebacuje na prepoznatljivo lice Toma Cruisea kakvog publika poznaje.

KAKVA TRANSFORMACIJA! Tom Cruise je neprepoznatljiv u ulozi milijardera u novom filmu
Tom Cruise je neprepoznatljiv u ulozi milijardera u novom filmu

Izravno se obraćajući publici, glumac se referira na impresivnu statistiku turnira, prvog koji je ugostio 48 reprezentacija: "48 zemalja, 39 dana, 104 utakmice, jedan pobjednik".

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Zatim dodaje ključnu misao koja povezuje sport i film: "Brojevi vam govore što se dogodilo. Ali priče... priče vam govore zašto je to važno". Pozivajući gledatelje da "kopaju malo dublje" kako bi otkrili pravu priču, prolazi kroz velika vrata i izlazi na ispunjeni nogometni stadion. Videozapis završava grafikom filmskog plakata i najavom filma "Digger", koji u kina stiže 2. listopada.

Ova neuobičajena promocija dio je velike i pomno isplanirane marketinške kampanje koja spaja najveći sportski događaj na svijetu, čiji su domaćini po prvi put bile tri države (SAD, Kanada i Meksiko), s holivudskim blockbusterom. Film “Digger” opisan je kao satirična crna komedija koju režira proslavljeni meksički redatelj Alejandro G. Iñárritu. U njemu Cruise glumi moćnog naftnog tajkuna čiji postupci dovode do ekološke katastrofe, a impresivnu glumačku postavu čine i Riz Ahmed, John Goodman te Sandra Hüller.

*uz korištenje AI-ja

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