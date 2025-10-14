Obožavatelji poznate američke glumice ostali su neugodno iznenađeni kada je na jednu dodjelu nagrada došla neprepoznatljivog izgleda
Znate li tko je to? Obožavatelji šokirani njenim novim izgledom
Glumica Mandy Moore iznenadila je obožavatelje svojim novim izgledom na Step Up's 2025 Inspiration Awards, piše Page Six. Dodjela nagrada održavala se 26. rujna u losanđeleškom kulturnom centru Skirball.
Glumica se na crvenom tepihu pojavila odjevena u crnu mini suknju i bijelu svilenkastu bluzu dugih rukava. Na noge je obula crne cipele u špic, a na uši je stavila okrugle zlatne naušnice. Usne je naglasila žarko crvenim ružem. Njena pojava nije prošla nezapaženo,a obožavatelje je šokirala promjena na njenom licu.
Jedna je osoba na društvenoj mreži X podijelila niz fotografija ove 41-godišnje glumice na kojima se vidi i kako je izgledala ranije u odnosu na sada. Uz fotografije stoji: 'Uistinu sam zatečena, ne mogu shvatiti kako ovo može biti ista osoba. Mandy Moore je bila prava prirodna ljepotica, zašto se podvrgnula zahvatima u tolikoj mjeri da je neprepoznatljiva'.
Nakon te objave nanizali su se komentari drugi iznenađenih obožavatelja. 'Oprostite, je li itko drugi vidio MANDY MOORE u zadnje vrijeme?!!?!?! Ovo je toliko daleko od njezinog lica koje joj je dodijeljeno pri rođenju????', 'Što se dogodilo s Mandy Moore? Je li to uopće ista osoba? Doslovno nekoliko mjeseci razlike', 'Još sam u šoku da je ova osoba Mandy Moore', 'Nema nikakve šanse da je to Mandy Moore.', samo su neki od njih.
Prije svega nekoliko mjeseci, zvijezda serije 'This is us' izgledala je 'normalno' kada je prisustvovala dodijeli 2025 Fashion Trust Awards u Los Angelesu.
