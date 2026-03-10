Oscar vrećica hit je i ove godine: Evo što se sve nalazi u njoj...

Bliži se 98. dodjela nagrada Oscar, glamurozni vrhunac sezone koji će se održati 15. ožujka u losanđeleskom Dolby Theatreu. I dok se nagađa tko će kući ponijeti zlatni kipić, jedna je stvar sigurna: nitko od glavnih nominiranih neće otići praznih ruku zahvaljujući legendarnoj 'Everyone Wins' poklon vrećici, neslužbenom daru koji je postao jednako poznat kao i sama ceremonija, navodi Cosmopolitan.

Tko će sve dobiti Everyone Wins vrećicu?

Iza ekstravagantnih darova stoji marketinška agencija Distinctive Assets, a namijenjeni su isključivo za 25 nominiranih u glavnim kategorijama - najbolja uloga i režija. Na popisu potencijalnih primatelja nalaze se imena poput Timothéea Chalameta, Leonarda DiCaprija i Emme Stone. Vrijednost vrećice procjenjuje se na šesteroznamenkasti iznos, a neki izvori tvrde da premašuje i 200.000 dolara.

Foto: Arafat Barbakh

Osnivač agencije, Lash Fary, ističe kako pokloni nemaju veze sa stvarnim potrebama zvijezda.

​- Naši izvanredni darovi za nominirane nipošto se ne temelje na potrebama. Ovime odajemo priznanje nevjerojatnim umjetnicima, istovremeno promovirajući male poduzetnike, brendove u vlasništvu manjina i žena te tvrtke koje daju doprinos zajednici - pojasnio je Fary.

Što se sve nalazi u Everyone Wins vrećici?

Sadržaj vrećice svake godine pomiče granice, a 2026. nije iznimka. Među najvrjednijim poklonima ističu se luksuzna putovanja, poput boravka u privatnoj vili u Kostariki, odmora za 16 osoba u vili na Ibizi te desetodnevnog wellness "reseta" u Šri Lanki.

Osim putovanja, zvijezde na raspolaganju imaju i vaučer za liposukciju i oblikovanje tijela, paket za potpuni "makeover" osmijeha te tretmane pomlađivanja lica u vrijednosti od 25.000 dolara. Apsolutni hit je i poklon bon za izradu personaliziranog predbračnog ugovora kod poznatog odvjetnika za razvode.

Foto: Arafat Barbakh

U vrećici i proizvodi s kanabisom

Popis se nastavlja brojnim proizvodima za svakodnevnu upotrebu. Tu su ekskluzivni tretmani lica za koje postoje duge liste čekanja, setovi japanskih kovčega, veganske torbice, biljni kavijar i posebno izdanje skupocjenog nalivpera.

Nominirani će moći uživati i u gurmanskim delicijama poput vrhunske tekile, čokoladnih pereca s jestivim zlatom te raznih proizvoda s dodatkom kanabisa, od pića do luksuznih setova poznatih kao "Hermès marihuane".

Foto: Arafat Barbakh



