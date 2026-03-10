Obavijesti

SAMO ODABRANI ĆE JU DOBITI

Oscar vrećica hit je i ove godine: Evo što se sve nalazi u njoj...

Piše Natali Smirčić,
Oscar vrećica hit je i ove godine: Evo što se sve nalazi u njoj...
Foto: Arafat Barbakh

Zlatni kipić je svakako glavna nagrada, no na dodjeli Oscara nitko ne gubi. U jednoj od najskupljih poklon vrećica na svijetu, namijenjenoj samo odabranima, nalaze se darovi čija vrijednost zvuči gotovo nestvarno

Bliži se 98. dodjela nagrada Oscar, glamurozni vrhunac sezone koji će se održati 15. ožujka u losanđeleskom Dolby Theatreu. I dok se nagađa tko će kući ponijeti zlatni kipić, jedna je stvar sigurna: nitko od glavnih nominiranih neće otići praznih ruku zahvaljujući legendarnoj 'Everyone Wins' poklon vrećici, neslužbenom daru koji je postao jednako poznat kao i sama ceremonija, navodi Cosmopolitan

Tko će sve dobiti Everyone Wins vrećicu? 

Iza ekstravagantnih darova stoji marketinška agencija Distinctive Assets, a namijenjeni su isključivo za 25 nominiranih u glavnim kategorijama - najbolja uloga i režija. Na popisu potencijalnih primatelja nalaze se imena poput Timothéea Chalameta, Leonarda DiCaprija i Emme Stone. Vrijednost vrećice procjenjuje se na šesteroznamenkasti iznos, a neki izvori tvrde da premašuje i 200.000 dolara.

Inside the "Everyone Wins" Oscar nominee gift bag
Foto: Arafat Barbakh
Osnivač agencije, Lash Fary, ističe kako pokloni nemaju veze sa stvarnim potrebama zvijezda.

​- Naši izvanredni darovi za nominirane nipošto se ne temelje na potrebama. Ovime odajemo priznanje nevjerojatnim umjetnicima, istovremeno promovirajući male poduzetnike, brendove u vlasništvu manjina i žena te tvrtke koje daju doprinos zajednici - pojasnio je Fary.

Što se sve nalazi u Everyone Wins vrećici? 

Sadržaj vrećice svake godine pomiče granice, a 2026. nije iznimka. Među najvrjednijim poklonima ističu se luksuzna putovanja, poput boravka u privatnoj vili u Kostariki, odmora za 16 osoba u vili na Ibizi te desetodnevnog wellness "reseta" u Šri Lanki.

Osim putovanja, zvijezde na raspolaganju imaju i vaučer za liposukciju i oblikovanje tijela, paket za potpuni "makeover" osmijeha te tretmane pomlađivanja lica u vrijednosti od 25.000 dolara. Apsolutni hit je i poklon bon za izradu personaliziranog predbračnog ugovora kod poznatog odvjetnika za razvode.

Inside the "Everyone Wins" Oscar nominee gift bag
Foto: Arafat Barbakh
U vrećici i proizvodi s kanabisom 

Popis se nastavlja brojnim proizvodima za svakodnevnu upotrebu. Tu su ekskluzivni tretmani lica za koje postoje duge liste čekanja, setovi japanskih kovčega, veganske torbice, biljni kavijar i posebno izdanje skupocjenog nalivpera.

Nominirani će moći uživati i u gurmanskim delicijama poput vrhunske tekile, čokoladnih pereca s jestivim zlatom te raznih proizvoda s dodatkom kanabisa, od pića do luksuznih setova poznatih kao "Hermès marihuane".

Inside the "Everyone Wins" Oscar nominee gift bag
Foto: Arafat Barbakh


