Znate li zašto Morgan Freeman uvijek nosi zlatne naušnice?

Morgan Freeman (87) poznat je po svom zaštitnom znaku, a to su zlatne naušnice koje nosi otkako je postao poznat u filmu 'Street Smart' 1987. godine, kad mu je bilo 49 godina. Slavni glumac nedavno je konačno otkrio kako nakit nije samo modni dodatak.

Naime, naušnice služe kao "osiguranje" u slučaju njegove smrti, prenosi Daily Mail.

- Ove naušnice, stalno me pitaju za njih. Istina je da vrijede koliko i jedan lijes, u slučaju da umrem u stranoj zemlji. Zato su ih nosili i mornari, a iz istog razloga ih nosim i ja - rekao je jednom prilikom.

Foto: HT/PRESS ASSOCIATION

Inspiraciju za ovaj običaj pronašao je u filmu ''The Crimson Pirate'' iz 1952. godine, u kojem je Burt Lancaster glumio gusara.

- Kad sam bio klinac, gledao sam gusarski film s Burtom Lancasterom, koji je nosio naušnicu. Mislio sam da je to seksi. Tada sam saznao da mornari nose zlatne naušnice kako bi platili pogrebe ako bi umrli u nekoj stranoj zemlji. Ja sam pomorac tako da me to pogodilo - objasnio je.