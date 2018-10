Zombiji su prošetali Zagrebom: Krv iz očiju curila i najmlađima

Volimo zombije i gledamo serije te teme pa nam se i ovo činilo zanimljivo, priča nam Martina koja je sudjelovala na prvom hrvatskom zombie walku u Zagrebu. Okupilo se ispred HNK oko stotinjak ljubitelja zombija. Rasječene glave, krvave majice i kute, krv iz očiju maske su koje su na sebi nosili i najmlađi. Centar grada je u jednom trenutku postao pravi grad 'živih mrtvaca'.

Posjetitelji su imali i besplatno šminkanje. Uz spori korak i ritam Zlih bubnjara obišli su Zrinjevac, Trg bana Josipa Jelačića, a svoj zombie walk su završili u Tkalčićevoj ulici.Zombie Walk događaji počeli su početkom 21. stoljeća, a najveći zabilježen održan je u Minneapolisu 2014., koji je ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda s gotovo 15.500 sudionika.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Počeli smo iz zezancije, iz želje za zabavom utemeljenom na temu horora i zombija - priča nam Robert Sedlar, marketinški stručnjak.

Sa suprugom Martinom Sedlar, magistricom slikarstva i Makeup Artistom, pokrenuo web i Facebook stranicu za ovaj događaj.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- To je globalni fenomen pa smo se upitali zašto ga i mi nemamo. Ne postoji jedinstveni datum na koji se održava Zombie Walk, ali je većinom to u listopadu zbog Halloweena pa smo i mi tako odabrali datum za Zagreb. Posebnih kriterija za sudjelovanje, naglašavaju organizatori, nije bilo - bitno je samo da se outfit uklopi u zombie tematiku i da se sudionici užive u svoje uloge.

- Primamo krvoločne doktore, zatvorenike, mesare, veterinare, one koji su tek izašli iz zemlje, ali i one koji su tamo već dugo. Važno je beživotno lice, raščupana kosa, krv, rane i posjekotine, ali veselit ćemo se i ako netko jednostavno uzme kilu brašna i

pospe je po sebi - šale se voditelji 'zombija'. Ističu da šminkanje u trupla može imati i gospodarski pozitivne posljedice.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- To je zapravo umjetnost, modeliranje ozljeda i replike rana su nam vrlo zanimljive za raditi. Doista nam je to gušt, a nemamo previše često priliku raditi takve stvari. Vani je to jače radi razvijenije filmske industrije, a tko zna možda ovako potaknemo naše kinematografe i regionalnu horror filmsku industriju - priča Martina. Title: Zombiji su prošetali Zagrebom: Krv iz očiju curila i najmlađima

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U povorci vide samo šalu.

- Zombie Walk je američka fora, čista zezancija, ali u brojnim svjetskim gradovima ovakvi su događaji prerasli i u velike glazbene festivale, a neki su se profilirali i kao manifestacije s humanitarnim karakterom. Tako da, tko zna što i sami možemo očekivati kroz nekoliko godina - pričaju Sedlari. Za vrijeme trajanja povorke zombija vrijedila su i određena pravila. Zombiji nisu smjeli dirati ljude izvan povorke te je bilo zabranjeno je plašenje sudionika, ali i ulaženje u tuđi privatni prostor.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Poanta Zombie Walk Zagreb je čista zabava za ljubitelje ove tematike, ništa više, ništa manje - zaključuju Sedlari.