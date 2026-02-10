Zoran Kesić vraća se u Rijeku s priredbom 'Priče i pjesme'

Nakon što je prošle godine rasprodao Hrvatski kulturni dom na Sušaku, a potom i dva puta Kino SC u Zagrebu, Zoran Kesić ponovno stiže pred riječku publiku sa svojim humorističko-satirično-muzičko-političko-edukativnim spektaklom. Nastup će se održati u subotu, 21. veljače 2026. u 20:00 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, karte su u prodaji putem sustava Moje Karte te na Blagajni HKD-a.

Ovoga puta Kesić dolazi u pratnji vrhunskog glazbenika Stevana Milijanovića, koji će ga pratiti na klaviru i, kako sam autor kaže, dati sve od sebe da njegovo osrednje pjevanje učini podnošljivijim.

Foto: RAMAI RUDAN

Zoran Kesić jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Srbiji i jedan od najcjenjenijih satiričara u regiji. Autor je kompletnog scenarija za svoj nastup, što možda nije jamstvo kvalitete, ali je bar garancija da ga nitko neće tužiti za plagijat i krađu.

Program 'Priče i pjesme' kombinira elemente stand-upa, kazališne predstave, konferencije za medije i glazbenog koncerta, zato ga Kesić jednostavno naziva 'priredbom'. Svaki nastup je drugačiji, prilagođen gradu u kojem se izvodi, aktualnim društveno-političkim okolnostima i trenutnom raspoloženju autora, zbog čega svaka izvedba postaje jedinstveni događaj.

U svojoj priredbi Kesić na duhovit, satiričan i oštar način obrađuje teme poput politike, korupcije, religije, nacionalnih mitova, medija, društvenih mreža, međuljudskih odnosa i svakodnevice. Ne zazire od osjetljivih tema, balansira na rubu političke korektnosti i publiku vodi kroz večer koja je istovremeno zabavna i provokativna. I što je najvažnije, publiku očekuje sat i pol inteligentnog, britkog humora.