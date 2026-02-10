Program 'Priče i pjesme' kombinira elemente stand-upa, kazališne predstave, konferencije za medije i glazbenog koncerta, zato ga Kesić jednostavno naziva 'priredbom'
Zoran Kesić vraća se u Rijeku s priredbom 'Priče i pjesme'
Nakon što je prošle godine rasprodao Hrvatski kulturni dom na Sušaku, a potom i dva puta Kino SC u Zagrebu, Zoran Kesić ponovno stiže pred riječku publiku sa svojim humorističko-satirično-muzičko-političko-edukativnim spektaklom. Nastup će se održati u subotu, 21. veljače 2026. u 20:00 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, karte su u prodaji putem sustava Moje Karte te na Blagajni HKD-a.
Ovoga puta Kesić dolazi u pratnji vrhunskog glazbenika Stevana Milijanovića, koji će ga pratiti na klaviru i, kako sam autor kaže, dati sve od sebe da njegovo osrednje pjevanje učini podnošljivijim.
Zoran Kesić jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Srbiji i jedan od najcjenjenijih satiričara u regiji. Autor je kompletnog scenarija za svoj nastup, što možda nije jamstvo kvalitete, ali je bar garancija da ga nitko neće tužiti za plagijat i krađu.
Program 'Priče i pjesme' kombinira elemente stand-upa, kazališne predstave, konferencije za medije i glazbenog koncerta, zato ga Kesić jednostavno naziva 'priredbom'. Svaki nastup je drugačiji, prilagođen gradu u kojem se izvodi, aktualnim društveno-političkim okolnostima i trenutnom raspoloženju autora, zbog čega svaka izvedba postaje jedinstveni događaj.
U svojoj priredbi Kesić na duhovit, satiričan i oštar način obrađuje teme poput politike, korupcije, religije, nacionalnih mitova, medija, društvenih mreža, međuljudskih odnosa i svakodnevice. Ne zazire od osjetljivih tema, balansira na rubu političke korektnosti i publiku vodi kroz večer koja je istovremeno zabavna i provokativna. I što je najvažnije, publiku očekuje sat i pol inteligentnog, britkog humora.
