Zoran Predin kakvog još niste čuli u ožujku u Lisinskom...

'Vrhunac karijere' i 'Zoran Predin kakvog još niste čuli' - mogle bi biti dvije osnovne poruke koja su se čule na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u povodu najnovijega zagrebačkog koncerta Zorana Predina, koji će se održati u petak 6.3. u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije.

Pa ako ste mislili da ste od toga dobro poznatog miljenika zagrebačke publike čuli puno, koncert 'Počasni krug', koji će se održati u dvorani Lisinski za manje od deset dana, uvjerit će vas kako od Zorana Predina još uvijek niste čuli - sve! Bez sumnje posrijedi je prava glazbena poslastica, kako to ističe i ravnatelj Zagrebačke filharmonije, Mirko Boch, koji izražava zadovoljstvo suradnjom s poznatim glazbenikom i kantautorom te napominje kako je Off ciklus upravo i osmišljen kako bi svojim novim i neobičnim, ali redovito kvalitetnim i zanimljivim glazbenim programima približio Zagrebačku filharmoniju novoj i široj publici.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Sam Predin ne skriva zadovoljstvo suradnjom s našim broj jedan orkestrom, u više navrata ističući kako je to za njega velika čast, izazov, zadovoljstvo, ali i golema odgovornost. Definitivno jedan od vrhunaca njegove velike i dugotrajne umjetničke karijere. Počasne krugove trče samo pobjednici, ističe Predin, a koncert sa Zagrebačkom filharmonijom u petak 6.3. doživljaja doista kao vlastitu umjetničku 'pobjedu', uvjeren da će to, zajedno s njim, tako doživjeti i njegovi brojni poklonici. Cijenjeni glazbeni kritičar Hrvoje Horvat podsjetio je, pak, koliko je Predinova umjetnička karijera kroz četiri desetljeća bila impresivna, ali i raznovrsna, zaključivši kako je siguran da će to biti vrhunska večer koju s nestrpljenjem možemo očekivati.

Bit će to prigoda da se predstave različite postaje iz njegove sjajne karijere, od nekih možda manje poznatih poput pisanja glazbe za kazalište, do onih bez kojih ne može proći ni jedan njegov nastup - hitova kao što su Čekaj me, Praslovan i Ne mi dihat za ovratnik. No i te i mnoge druge pjesme zaživjet će u petak 6.3. na posve novi, neočekivani, nesvakidašnji - filharmonijski način. Upravo za to "pretakanje" Predinovih uspješnica u novo filharmonijsko ruho, uz Ivana Popeskića, bio je zadatak glazbenog producenta i ko-aranžera Brune Urlića, koji je istaknuo zadovoljstvo suradnjom sa Zagrebačkom filharmonijom, kao i uzbuđenje u iščekivanju kako će Predinove pjesme zaživjeti u tome posve novom, orkestralnom ruhu.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Bit će to i koncert na kojemu će Zorana Predina pratiti najviše glazbenika na sceni, od članova Zagrebačke filharmonije, do vrsnih glazbenika pratećeg banda: Ivan Popeskić na klaviru, Bruno Urlić na violini, Henry Radanović na električnom kontrabasu te Marko Matošević na udaraljkama. Izvedbama će ravnati maestro Krešimir Batinić. Konferenciju za medije zaključio je Zoran Predin, pozivom svojoj publici da mu se pridruži u ovom, za njega sasvim posebnom trenutku, te da u petak 6.3. zajednički otrče taj "Počasni krug". Za sve one koji to još nisu učinili, poziv je da požure po svoje ulaznice na blagajni Zagrebačke filharmonije u dvorani Lisinski ili u sastavu ulaznice.hr.