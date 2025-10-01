Obavijesti

PJEVAT ĆE U ČAST VELIKANU

Zoran Predin: Najveća mi je čast što sam Arsenu bio prijatelj...

Piše Davor Lugarić,
Bjelovar: Zoran Predin izvodio Arsena Dedića | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ta će velika glazbena obitelj uz svoju muziku zauvijek živjeti s nama, rekao nam je slovenski glazbenik

Projekt 'Zoran pjeva Arsena' vraća se danas na poznatu zagrebačku pozornicu Koncertne Dvorane Vatroslava Lisinskog. Ove godine, nakon preranog odlaska klavirskog jazz virtuoza Matije Dedića, projekt stvoren u čast njegovu ocu i njegovu stvaralaštvu ima posebnu težinu i važnost. Nažalost, ubrzo nakon Matije, u kolovozu je preminula i jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva Gabi Novak.

Zoran Predin bio je veliki prijatelj velike glazbene obitelji. Nije mu bilo lako pripremati se za ovaj koncert.

- Kakav je osjećaj? A kakav ukus imaju progutane suze? Jako je gorko. Ali, s druge strane, moramo odati počast obitelji Dedić i na takav način. Njihove ćemo pjesme izvesti jer one će zauvijek ostati s nama. U trenutku kad pjevam te pjesme u kojima sam toliko sebe pronašao, oni su u tom trenutku s nama. To će uvijek tako biti - rekao nam je slovenski glazbenik.

U Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu održan je koncert "Arsen na 4 rijeke"
U Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu održan je koncert "Arsen na 4 rijeke" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

“U Lisinskom će se na pozornici Predinu i Damirovu Django Groupu kao gost pridružiti veliki zajednički prijatelj Zlatan Stipišić Gibonni te će nas zajedno provesti kroz emotivno glazbeno putovanje i listu nekih od omiljenih i dobro znanih Arsenovih klasika", najava je nastupa.

Bit će to, dakle, i posveta Damiru Kukuruzoviću...

- Da, uz njegovu Django Group. Nasreću, pronašli smo mladića koji je bio spreman uskočiti u njegove velike cipele, to je Juraj Markač. Svirat ćemo Damirove najdraže skladbe - dodao je Predin.

Bjelovar: Zoran Predin izvodio Arsena Dedića
Bjelovar: Zoran Predin izvodio Arsena Dedića | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Inače, za ovaj projekt ideja se rodila nakon objave Matijina albuma 'Matija svira Arsena', na kojem je obradio 12 legendarnih pjesama jednog od najvećih umjetnika, skladatelja, pjesnika, kantautora, pjevača i aranžera, svojeg oca, Arsena, u intimnim izvedbama velikog hrvatskog pijanista. Bila je to inspiracija Predinu da učini istu stvar, ali na svoj način. Sjećanja samo naviru...

- Gostovao sam nedavno u jednoj emisiji u kojoj su puštali intervjue Arsena i Matije. Bilo je sjetno kad su govorili o meni kao o članu svoje šire obitelji, kao o prijatelju, srodnoj duši... Na tome mi se može zavidjeti, to je prekrasan dio mojega života, u njihovu društvu. Časti mi je što sam bio prijatelj Arsenu, a i obitelji. Ponosan sam na to - rekao je Predin.

U Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu održan je koncert "Arsen na 4 rijeke"
U Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu održan je koncert "Arsen na 4 rijeke" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Predin je 2019. godine odabrao 12 pjesama koje su snimljene u gypsy swing aranžmanima, a dugogodišnja suradnja s Damirom Kukuruzovićem i Django Groupom omogućila mu je da svoju ideju ostvari na najbolji mogući način. U novim aranžmanima Zorana Predina i violinista Brune Urlića, koji je koaranžer i glazbeni producent albuma 'Zoran pjeva Arsena', Arsenovi su klasici poput 'Kuća pored mora', 'Moderato Cantabile', 'Ni ti ni ja', 'Imenom sam tvojim zvao', 'Pamtim samo sretne dane'... 

