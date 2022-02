Glazbena diva Zorica Kondža (61) pridružit će se već dobro poznatim sucima, Danijeli Martinović (50), Jurici Pađenu (67) te Marku Tolji (37) u desetoj sezoni emisije 'Zvijezde pjevaju'.

Kondža već ima iskustva u 'suđenju' jer je bila u emisiji 'Pjevaj moju pjesmu'. Iz osobnog iskustva zna koliko je parovima važno da se predstave na što bolji način. Tako da će biti puna razumijevanja, ali i pravednosti.

- Stroga, ali pravedna. S obzirom na to da sam i sama sudjelovala u ovom showu, znam koliko će svakom paru biti važno da se predstavi na što bolji način. Sjećam se da je najteže bilo odabrati pjesmu zadanog žanra koja bi odgovarala meni i mom partneru, a i to da sam, iako sam već dugo na sceni, na svakom nastupu imala dozu treme. Tako da ću sigurno imati puno razumijevanja kao članica žirija - rekla je.

S obzirom na to da smo ju gledali kao mentoricu u 'Zvijezdama', ima iskustva. Bilo je to davno, no uvijek se voli prisjetiti svojih zgoda s Davorom Dretarom Dreletom (55). Tu sezonu pamti po puno smijeha, druženja i zabave.

- Po puno smijeha, druženja, zabave i to vjerujem da će se ponoviti i u ovoj novoj sezoni, iako uvjeti nisu tako bezbrižni kao nekada. Pamtit ću sezonu i po tome što sam s Dreletom vježbala preko telefona, budući da ja nisam mogla cijeli tjedan biti u Zagrebu. To je stvarno bilo nešto posebno - izjavila je.

Podsjetimo, nova sezona glazbenog natjecanja 'Zvijezde pjevaju' počinje 19. ožujka. Vezano uz neslužbene navode koji su se pojavili, da će po prvi puta sudjelovati isključivo muški par (Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca), kontaktirali smo HRT, a oni su nam odgovorili kako još ne mogu davati informacije oko toga. Ipak, potvrdili su nam da će nas o svemu uskoro obavijestiti.