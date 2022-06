Zorica Kondža na Peristilu slavi 35 godina solo karijere: 'Split je uvik raspivan od prve pisme...'

Na povijesnom Peristilu u Splitu, gdje se car Dioklecijan obraćao javnosti i podanicima, večeras pjeva splitska pjevačica Zorica Kondža (61). Ovo je prva večer 'festivalskog šušura' ususret 62. Splitskom festivalu.

Velikim pljeskom publika je dočekala Zoricu, a ona je večer započela pjesmom 'Ima jedan svijet'.

Pozdravila je pjevačica i sve okupljene i naglasila kako je velika privilegija pjevati na Peristilu.

- Dioklecijan sigurno nije previdio da će mu pjevati Zorica Kondža na Peristilu - našalila se pjevačica.

Istaknula je Zorica i kako već ima iza sebe 35 godina solističke karijere.

Zatim je zapjevala pjesmu 'Pokora' s kojom je započela svoju solističku karijeru.

U isti glas pjevao je cijeli Peristil 'Vrijeme ljubavi'.

- Split je uvik raspivan od prve pisme. Čula sam čak i neke terce - našalila se Zorica.

- Ako smo mi žene ljepši spol, što su onda muški. Gle mog muža što mi je zgodan i lip - rekla je pjevačica i pokazala u svog supruga Joška Banova koji je prati na klavijaturi.

Prisjetila se ona i kako je imala priliku zapjevati sa velikim imenima poput Vinka Coce i Olivera Dragojevića te je nadodala kako su pjesme s njima velika privilegija.

Zatim je na pozornicu pozvala Jacquesa Houdeka (41) da zajedno otpjevaju pismu 'Ti si moj san' koja je njen duet s legendarnim Oliverom.

- Ja sam ga ga zvala i pitala 'Prijatelju želiš li ti to doći otpivat sa mnom?', a on kaže 'Ako ćeš me sutra odvest na večeru'. Malo me skupo došlo, al' ajde - kaže Zorica.

- Godine su samo broj kao i kile - našalio se Jacques i zahvalio joj što je svih ovih godina ostala svoja.

Rekao joj je i da se pred ovakvom karijerom poput njene može samo duboko nakloniti.

