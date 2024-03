Zorica Kondža: 'Pjesma Baby Lasagne je ludilo! Ovi što su je stavili za rezervu nisu normalni'

Zorica Kondža (63) prošle je godine nastupila na Splitskom festivalu i Melodijama Jadrana. Kako nam je rekla na konferenciji za medije na kojoj je najavljen program za Melodije Jadrana, lani je to bilo 'sasvim slučajno' i nije bila u konkurenciji s novom pjesmom, već gost na večeri Nenada Violića.

- Znamo se od samih početaka, svi smo snimali u njegovom studiju, tako da me zamolio da mu otpjevam jednu njegovu pjesmu - rekla nam je Zorica.

Tri pjesme u izboru za Melodije Jadrana

Dodala je kako je bila na Melodijama Jadrana i imala duet sa Jacquesom Houdekom.

- To je bilo baš zgodno i nezaboravan moment sam imala! Kako kažem u šali, 'direktan prijenos mog rođendana'. Prošle godine to je bilo 25. lipnja, a ove neće biti na taj datum - rekla nam je kroz smijeh. Ove godine će Melodije Jadrana trajati tri dana, od 21. do 23. lipnja. Pjevačica je kroz smijeh dodala da bi bilo glupo da 'svaki put na Melodijama slavi rođendan'.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

S kojom će pjesmom nastupiti na ovogodišnjim Melodijama Jadrana još nije sigurna te kaže da su trenutno tri pjesme u preslušavanju.

Kondža je komentirala i Eurosong te kaže da se nada dobrom plasmanu Hrvatske ove godine.

'Pjesma Baby Lasagne je ludilo!'

- Ja sam Baby Lasagnu čula prije nego je pjesma bila izvedena i baš sam rekla tad: 'Ova pjesma je ludilo, mora pobijediti'. Nisam išla tada pratiti pjesme za Doru već sam vidjela naslov 'pjesma koja nije primljena, rezerva'. Onda je mene zanimalo zašto je pjesma rezerva i pomislila: 'Ovi nisu normalni, kako nisu čuli da je ludilo pjesma?' - rekla nam je Zorica kroz smijeh.

Foto: Renato Branđolica

I sama je nekoliko puta nastupila na Dori, a jedan od posebnih razloga bio je s Oliverom i pjesmom 'Sreća je tamo gdje si ti'.

- Meni su i lani nudili da idem na Doru, neki autori. Jednostavno ne bih, jedino ako bi bila neka luda pjesma kao Lasagnina - poručila je.

Osim pjesama na Dori, Kondža je zapazila i kostime, posebice one Leta 3 i Severine.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- To su jednostavno oni, prave cirkus i show. Severinu nitko nije očekivao tako da je to bilo iznenađenje. Meni je to jednostavno show i ništa više od toga. Pohvalila bih i Zigmanove kostime, apsolutno zanimljivo - rekla je.

'Voljela bih da se i neka nagrada zove po Oliveru'

Nakon prijedloga na inicijativu Tomislava Mrduljaša, Izvršni odbor u ime Hrvatske glazbene unije Split nedavno je uputio prijedlog da novi brod u floti Jadrolinije koji će ploviti na relaciji Split- Vela luka-Split nosi ime Oliver Dragojević ili samo Oliver. Jučer je Jadrolinija i službeno javila kako je prihvatila prijedlog HGU-a te da će Oliver ponovno ploviti prema Veloj Luci.

- Čula sam pjesmu još prije nego je izašla i cijeli taj album. To je sve skupa lijepo da je ostalo, on je htio raditi još dok je bio bolestan, još više pjesama snimiti. Pjesme se njegove pjevaju masu, tako da ga zaboraviti ne možemo. Nama koji smo se s njim družili fali, fali njegov humor, zafrkancija, noćarenja i tako dalje. Baš lijepo da se HGU sjetio i svi smo bili za to. Ja bih voljela i da se neka nagrada zove po njemu na nekom festivalu ili nešto. I ovo je isto sasvim dovoljno, to je baš relacija Split – Vela Luka tako da je to baš fenomenalno – kaže Zorica.