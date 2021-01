Povjerenstvu Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu (ADU) do jučer navečer pristiglo je 11 prijava sadašnjih i bivših studenata zbog seksualnog nasilja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije, potvrdila nam je dekanica Franka Perković Gamulin. Prijave pristižu i dalje.

Tri su prijave neanonimne, a osam je anonimnih. Pet se prijava odnosi na ukupno četiri profesora, koji se i dalje nalaze u radnom odnosu s Akademijom, dok se ostale prijave odnose na tri umirovljena, odnosno jednog bivšeg vanjskog suradnika Akademije. Kako smo i jučer pisali, ima i prijava protiv profesorice na Akademiji. Na pitanje radi li se u tom slučaju također o seksualnom uznemiravanju, dekanica odgovara kako se sve prijave odnose na seksualno zlostavljanje, odnosno uznemiravanje ili na diskriminaciju.

- Najveći broj njih tiče se upravo toga, bez obzira na to radi li se o nastavniku ili nastavnici - kaže dekanica.

Odgovara kako je prema prijavama i laiku jasno o čemu se radi, no sve što pristigne ići će u ruke stručnjaka.

- Bitno nam je da sve proceduralno bude odrađeno dobro, kako ne bi bilo pogrešaka zbog kojih bi onda možda u vodu pao i eventualni kazneni proces. U kontaktu smo s odvjetnicima, čekamo i dogovor s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Konkretnih bi poteza moglo biti već za tjedan do dva, pa i onih koji se tiču eventualnih prijava prema počiniteljima - zaključuje dekanica ADU-a.

Bude li, međutim, ustanovljeno da je na Akademiji, ili u bilo kojem drugom prijavljenom slučaju, bilo spolnog uznemiravanja, a ono nije prijavljeno u roku od tri mjeseca, sve pada u vodu. Žrtva sama mora zatražiti progon počinitelja, on ne ide po službenoj dužnosti kao u slučaju težih djela - bludnih radnji ili silovanja. Spolno uznemiravanje su, često, neukusne i spolno konotirane verbalne upadice, dodiri i slično fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi, koje predstavlja povredu nečijeg dostojanstva i uzrokuje strah.

- Ako žrtva u navedenom roku da prijedlog za progon, on se nastavlja po službenoj dužnosti. Ako ne da, prijava se odbacuje - potvrđuju u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Godinama se, kažu, bore da se nasilje protiv spolnih sloboda progoni po službenoj dužnosti i uz znatno dulje zastarne rokove. Prije gotovo godinu dana je, podsjetimo, petnaest bivših i sadašnjih zaposlenica Hrvatske udruge poslodavaca prijavilo bivšeg zamjenika direktora Bernarda Jakelića za spolno uznemiravanje, a DORH je odbacio kaznenu prijavu koju je u njihovo ime podnijela pravobraniteljica Ljubičić. Po iskazima koje su žrtve dale policiji ima elemenata kaznenog djela spolnog uznemiravanja, obrazloženo je, ali su žene Jakelića propustile prijaviti u roku od tri mjeseca.

Glumice Milena Radulović (25) i Iva Ilinčić (24) u srijedu i četvrtak davale su iskaz na Višem tužiteljstvu u Beogradu. One, a i još navodno 20 djevojaka, prijavile su vlasnika glumačke škole Miroslava Aleksića (68) za seksualno zlostavljanje i silovanje.

U pratnji roditelja i odvjetnika, već je njihov pogled odavao kroz kakav pakao ponovno prolaze. Nakon njihovih iskaza donijet će odluku hoće li protiv Aleksića dodatno proširiti istragu. Zasad mu je određen pritvor od 30 dana, a osumnjičen je za osam silovanja i sedam krivičnih djela nedopuštene spolne radnje počinjenih između 2008. i 2020. godine. Milena Radulović, koja je priznanjem i prijavom sve i pokrenula, bila je na ispitivanju gotovo pet sati. Srpski Kurir piše kako se Milena do najsitnijih detalja prisjetila užasa kroz koji je prolazila, a dok je pričala o najmučnijim događajima je plakala.

- Radulović je jasno, konkretno i vrlo precizno govorila o bolnim sjećanjima - rekao je izvor za srpske medije.

Prema njegovim riječima, glumica je tijekom svjedočenja objasnila kako su sva djeca od strane Aleksića trpjela uvrede i prijekore, navodeći kako je bio strog, ali da to ne osporava činjenicu kako ih je u školi učio i dobrim navikama. Grupa Mike Aleksića bila je njezina druga obitelj u kojoj je doživjela najgoru noćnu moru. Ispričala je kako ju je prvi put poljubio pa to pravdao pedagoškom mjerom. Kasnije ju je i silovao, a za nju je to bio takav šok da godinama o tome nije mogla pričati. Bila je uplašena, a Aleksić je toga bio svjestan. Iskaz je potom dala Iva Ilinčić. Došla je u pratnji oca Srđana. Zamolila ga je da ne ide s njom na davanje izjave.

- Po njezinoj želji otišao sam iz sudnice, da joj bude lakše. Ja jesam odvjetnik, ali danas sam ipak više otac - objasnio je Srđan Ilinčić.

Iva je već ranije otkrila kako je prvo seksualno uznemiravanje doživjela sa 17 godina. Nasreću, ona nije silovana, ali kontinuirano je, kako kaže, seksualno maltretirana.

- O zlostavljanju se u školi nije pričalo, čak ni između nas polaznica. Šest godina sam šutjela o tome, nisam nikad ništa rekla. Bilo je loše, ali to sam negirala. Kad se prvi put dogodilo, sama sebi sam rekla: ‘Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo događa i ne događa se. On me samo čeliči, želi da budem spremna za surovi svijet režisera i producenata’. Sve sam pravdala, odbijala sam to prihvatiti, a onda sam napokon priznala sama sebi. Bio je to golemi korak - ispričala je potresena Ilinčić.

Opisala je i još nekoliko situacija kod Aleksića u školi.

- Pogled mi se susreo s djevojkom koja je ulazila kod njega u kancelariju. Znale smo obje ono što sam ja prošla, a i što nju tamo čeka. Nismo o tome pričale, ona nije ni danas spremna - izjavila je Ilinčić.

Najteži dio saslušanja bio je kad su tražili da sve opiše. Iako joj je bilo teško, svoju priču iznijela je detaljno...