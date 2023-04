Zsa Zsa otkrila kako je izgledala prije 13 godina: 'Najveći fan...'

Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa (28), objavila je video star 13 godina. U njemu je otpjevala pjesmu Christine Aguilere.

- Naišla sam na ovaj golden blast from the past. Prije 13 godina, fetus me, biggest Christina Aguilera fan ikad! - napisala je u objavi na Instagramu.

Zsa Zsa je svoju karijeru započela još 2006. godine kad je osvojila drugo mjesto na dječjoj Euroviziji. Na satove pjevanja krenula je s 5 godina, a dosad je ostvarila suradnju s mnogim estradnim imenima.

Dugo vremena borila se s aknama te se zbog njih osjećala nelagodno.

- Zapravo najviše me bilo strah kad sam bila uživo u prisutnosti ljudi. Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima - pričala je ranije.

