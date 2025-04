Žuti tim slavio na zahtjevnom poligonu: Liz osvojila odlučujući bod i pobjedu posvetila kćerima

Na iznimno zahtjevnom poligonu smještenom na rijeci Chavón, natjecatelji su dali svoj maksimum, svjesni da je svaka sekunda i svaki pokret mogao odlučiti o pobjedi. U uvodu igre, Srđan je donio prvi bod zelenom timu, no napetost nije popustila do samog kraja.

Foto: NOVA TV

U žutom plemenu atmosfera je bila nabijena tenzijom, jer su Goran i Noa već nominirani. Upravo zbog toga svaki izazov imao je dodatnu težinu. Dok je trajala igra, Goran i Uroš sjedili su na klupi i potiho se dogovarali da će se držati zajedno u ujedinjenju. Uroš mu je dao do znanja da mora pobijediti u eliminacijskoj igri, jer će zeleno pleme u slučaju poraza u eliminacijsku igru poslati Anu koja želi ići kući. Na to mu je Goran kazao: „I ja hoću ići kući. Srce me vuče doma, a inat ovdje.“

Foto: NOVA TV

U tijesnoj završnici, žuti tim je uspio pobijediti rezultatom 6:4, a posljednji, odlučujući bod donijela je Liz. Svoju pobjedu emotivno je posvetila svojim kćerima. Ova pobjeda donijela im je ne samo totem, već i ukusnu nagradu u obliku tortilja s piletinom, burrita i quesadilla – pravo slavlje nakon dana punog drame, izazova i prekretnica.

Foto: NOVA TV

Tko će se od članova zelenog plemena naći u novoj eliminacijskoj rundi, doznat ćemo već u sljedećoj epizodi.