Zvali su je najljepšom ženom, a život joj je bio pravi pakao...

Bilo je tuge i očaja u očima zvijezde ABBA-e Anne dok je hodala niz predvorje londonskog hotela. Bilo je to za vrijeme posjeta slavne švedske grupe Velikoj Britaniji u sklopu njihove unosne turneje, a ta je 29-godišnja plavuša bila, kako je priznala, usamljena.

Nekoliko vrata niže, dijeleći sobu sa svojom novom ljubavi, bio je njen bivši suprug Björn Ulvaeus, )34). On nije bio jadan i nije potiskivao suze, već je bio više nego zadovoljan što može govoriti o ženi koja je zauzela Annino mjesto, 30-godišnjoj razvedenoj ženi imena Lena Källersjö, piše Express.hr.

- Oboje smo presretni jedno s drugim - rekao je sa smiješkom, dodajući da mu je Lena donijela mir i zadovoljstvo u život. Na pitanje o Anni, promijenio je izraz lica u leden te potom rekao: 'Iselila se prošlog Božića, 1978. Sada smo prijatelji. Sad kada je vidim teško mi je zamisliti da smo ikad bili u intimnom odnosnu. Zapravo, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje si posve odgovaramo'.

U tom je hotelu Anna odbila razgovarati o kraju njihova braka. U predvorju hotela je nosila tamne sunčane naočale, da bi prikrila crvenilo oko očiju koje su primijetili drugi gosti hotela za vrijeme doručka.

Ona je plakala, a on ljubio njenu prijateljicu

Iako je nastup na Wembley stadionu bio rasprodan, za Annin nastup su kritičari pisali da je bio beživotan. Kasnije je ona sama rekla da u njoj nije bilo života.

Foto: screnshot

- Moje srce nije bilo u nastupu, možda je činjenica da sam puno toga pretrpjela emocionalno ima veze s tim. Vidim Bjorna tamo i prisjećam se brojnih stvari i teško mi je. Pokušavam biti profesionalna i plesati i pjevati, no radost je nestala - rekla je.

Tada je i priznala kako sav taj uspjeh ABBA-e, koji svakako cijeni, njoj nije donio sreću te da su joj sve nade za budućnost vezane uz sina Christina (22 mjeseca) i kćer Lindu (6 godina). Što je najgore u cijeloj priči, Lena, koja joj je "preotela supruga", bila joj je nekoć bliska prijateljica.

Iako su još neko vrijeme pred kamerama glumili sretno razveden par i prijatelje, idila ABBA-e nije dugo potrajala, a Anna je završila na liječenju i antidepresivima, nakon čega se posve povukla iz javnosti do te mjere da nitko nije znao gdje je godinama.

Rođena za pjevačicu

Anna, pravim imenom Agnetha Fältskog počinje pjevati u ranoj mladosti. Pohađa satove klavira, samostalno sklada pjesme te svira u lokalnoj crkvi. S 13 godina i dvije prijateljice osnovala je grupu The Cambers.

Nakon napuštanja sastava Agnetha počinje biti back vokal u dance sastavu Berta Engharta. Istovremeno, s 15 godina radi kao telefonistica u jednoj automobilskoj tvrtki. Kako je sastav postajao sve popularniji, trebala se odlučiti između posla i karijere. Izabire karijeru te priznaje: "Željela sam biti slavna i na televiziji." Agnetha izdaje svoj prvi album imena Agnetha Fältskog 1968. godine.

Sve pjesme na albumu i glazbeno i tekstovno potpisuje sama. Najveći hitovi na albumu bile su pjesme "Jag var så kär i "Utan Dej (šved." Bila sam tako zaljubljena" i " Bez tebe)".

Foto: 24sata

Na snimanju jedne glazbene emisije u TV studiju u Göteborgu upoznaje Björna Ulvaeusa. Dvije godine kasnije njih dvoje se vjenčaju, te počinju i glazbenu suradnju. Brak je potrajao 9 godina i dobili su dvoje djece, no Agnetha i Björn se razvode tijekom najplodnijeg razdoblja ABBA-e što rezultira pjesmom The Winner Takes It All'.

Ostavio ju je s pjesmom

Pjesmu je napisao Björn, a ona govori o ljubavnom razlazu u kojem jedna strana očajnički želi zadržati vezu, no druga je odlučila krenuti dalje. Time je Anni nanio dvostruki udarac - ne samo da joj je pjesmom dao do znanja što osjeća, već je ta pjesma bila priznanje i svima drugima.

Godine 1983. nakon raspada grupe, Agnetha se posvećuje solo karijeri. Objavljuje album Can't Shake Loose. Godinama kasnije nastavlja snimati albume, ali nijedan joj nije osigurao uspjeh poput onih ABBA-inih. Nakon razdoblja koje je, poput svoje sunarodnjakinje Grete Garbo, provela u odsutnosti iz javnog života, čak 15 godina - od 1988. do 2003.

Ni kasnije nije krenulo puno bolje

Iako je pokušavala prikupiti snage i s djecom nastaviti dalje te se posvetila astrologiji, jahanju konja i jogi na svom izoliranom imanju u Ekeröu, Anna nije imala puno sreće. Ipak, 1990. udala se za švedskog kirurga Tomasa Sonnenfelda, no ni taj brak nije dugo potrajao te su se razveli tri godine kasnije. Sljedeće je godine, 1994., njena majka počinila samoubojstvo tako da je skočila sa svog balkona, a Annina se depresija pogoršala sljedeće godine, kad je umro njen otac. Činili se da stvari napokon idu na bolje kad je 1997. započela vezu s Gertom van der Graafom, koji je navodno bio opsjednut s njom još od djetinjstva

Meta bolesnika

Nakon što je Anne odlučila okončati njihovu vezu dvije godine kasnije, uočivši da njegovo ljubomorno i opsesivno ponašanje ne prolazi, on je nije htio pustiti. Slijedio ju je svugdje i nije joj dao disati, pa je bila prisiljena obratiti se policiji i sudu. Oni su mu na kraju izdali zabranu približavanja te je deportiran u Nizozemsku 2000. No, on se nije dao previše omesti te je ponovno upao na njen posjed i približio se njenoj kući 2003., kad je ponovno uhićen te mu je zabranjen ulazak u Švedsku.

No, 2005. je zabrana istekla, a on ju je ponovno počeo maltretirati. Agnetha se tada vratila u studio te snimala album "My Colouring Book" koji je izdan 2004. godine no stalna su ugnjetavanja “stalkera” doslovce uništila objavljivanje njezina solo albuma jer je svojim prijetnjama prouzročio otkazivanje svih intervjua.

S Bjornom ne razgovara

Koncem 2010. pojavila se u javnosti ruku pod ruku s Bjornom na premijeri mjuzikla Mamma Mia! u Kopenhagenu te dala tračak nade ABBA-fanovima izjavom da je moguće ponovno okupljanje legendarne četvorke, no grupa se ipak nije ponovno okupila.

Foto: 24sata

Danas kaže da je zadovoljna, a dodaje da Björna, koji se preselio u London, rijetko viđa, samo za rođendane njihove djece, ali nemaju prisan odnos. On je u braku s Lenom dobio još dvoje djece - djevojčice Emmu i Annu.

On je 2008. priznao kako pati od demencije - ima trajne gubitke pamćenja zbog kojih se ne može sjetiti brojnih uspomena iz svog života, pa tako ni najuspješnijih trenutaka iz ABBA-ine karijere.