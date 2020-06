Zvali su je 'svinja': Garland nije smjela taknuti hranu na stolu...

<p>Glumicu i pjevačicu <strong>Judy Garland</strong>, koja bi danas slavila rođendan,<strong> </strong>pamtit ćemo kao nezaboravnu <strong>Dorothy Gale</strong> iz klasika iz 1939., 'Čarobnjak iz Oza'. Njezina je uloga i izvedba među kultnima u Hollywoodu, a film i lik vole sve generacije. No, iza fasade veselja, glazbe i osmijeha zapravo je skrivena povijest tuge i maltretiranja koje je uništilo život nekada perspektivne glumice. Sa samo 13 godina Garland je iskušala sreću na audiciju ispred moćnog producenta <strong>Louis B. Mayera</strong> iz MGM-a (Metro-Goldwyn-Mayer).</p><p>Garland, pravim imenom <strong>Frances Ethel Gumm</strong>, očarala je svojim jakim a svilenkastim glasom. No, Mayer, kao i svi ostali, nisu bili zadovoljni izgledom pretpubertetlije. Svoj je prvi film Garland snimala 1936., u dobi od samo 14. Film se zvao 'Pigskin Parade'. Do tada je sa sestrama, <strong>Dorothy Virginijom</strong> i <strong>Mary Jane Gumm</strong>, nastupala po vodviljima, posebno u Chicagu.</p><p> </p><p>Tijekom produkcije i promocije 'Pigskin Parade' Mayer i svi njegovi kolege jasno i glasno su Garland govorili da je 'debela, grbava i ružna' te da izgleda kao 'svinjica sa kikicama' kada je se gleda kroz okno kamere.</p><p>Stavili su je na tako žestoku dijetu da je jedva unosila nekoliko desetaka kalorija dnevno. Mlada se djevojčica vrlo brzo naviknula na rutinu gdje se prvo izgladnjuje do ruba nesvjestice, onda se prejede, pa povraća.</p><p>Sve je to radila kako bi udovoljila nerealističnim standardima producenata. Najgore od svega jest što su se njezinim izgledom i težinom bavili svi na setu, te si prosljeđivali poruke o tome kako ružno ili nedovoljno vitko mlada glumica izgleda. Zvali su je, pred njome, 'ružnim pačetom' industrije.</p><p>Maltene su je zlostavljali. Stavili bi ispred nje hranu, ali ona je morala pokazati suzdržanost te ne pojesti niti griz. Stavili su je na niz lijekova da joj ubrzaju metabolizam i drže je budnom, a preživjela je i pipkanja, upucavanja i seksualno maltretiranje koje je krenulo kad je imala samo 16.</p><p>Tako tvrdi <strong>Gerald Clarke</strong>, autor njezine biografije, a u svojim memoarima, na temu seksualnog zlostavljanja Garland je napisala 'nemojte misliti da svi nisu pokušavali'. To je trajalo godinama sve dok mlada glumica nije rekla oštro zbogom MGM-u što je Louisa Mayera nagnalo na suze jer je tvrdio da je 'zaljubljen u zvijezdu'.</p><p>Sve su to ožiljci i traume koje su utjecale i na njezin osobni život. Udavala se pet puta, a od toga su četiri braka završila razvodom. Tijekom prvog braka ostala je trudna, ali u strahu kako će to utjecati na njezinu karijeru, MGM i njezina vlastita majka prisili su je na pobačaj koji je ostavio teške emocionalne ožiljke.</p><p>Kako je 'odrastala' tako su droga, i različite vrste lijekova, postali dio njezine svakodnevice, i početak njezinog kraja. Uz to, prošla je nekoliko živčanih slomova radi kojih je hospitalizirana, a nekoliko se puta pokušala i ubiti.</p><p>Kad je stigao sumrak njezinog života, njezina kći opisala ju je kao 'beskućnika bez dolara'. <strong>Liza Minnelli </strong>(74), njezina najstarija kći, pomogla joj je s financijama. S pravom, jer je Garland zarađivala oko 100 dolara po noći, pjevajući nekoliko puta tjedno u prljavim barovima.</p><p>Njena prijevremena smrt dogodila se kad se slučajno predozirala barbituratima - ovisnost koju je razvila zahvaljujući svojim godinama u industriji. Unatoč svom tragičnom kraju, Los Angeles Times zabilježio je kako je tvrdila da je sretna samo tri mjeseca prije smrti jer se udala za petog muža.</p><p>- Konačno, konačno - volim i voljena sam - rekla je zvijezda.</p><p>Možda joj je brak bio kratkotrajan, ali je barem, ako joj je vjerovati, napokon pronašla ljubav. Umrla je 1969. s 47 godina, a iza sebe je ostavila djecu Lizu Minelli (iz drugog braka), te <strong>Lornu </strong>i <strong>Joeyja Lufta</strong> (iz trećeg braka).</p>