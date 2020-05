Zvijezda (22) Netflixovog hit reality showa iznenada umrla

Hana Kimura, zvijezda popularnog japanskog reality showa 'Terrace House' na Netflixu i profesionalna hrvačica preminula je u 22. godini, potvrdila je liga hrvača World Wonder Wing Stardom.

- Žao nam je što moramo javiti da je naša Hana preminula. Cijenimo vašu podršku u ovim teškim vremenima - napisali su. Uzrok smrti još uvijek nije poznat, a hrvačica je svoju posljednju fotografiju na kojoj pozira s mačkom objavila u petak.

Foto: Instagram

Kimura je bila jedna od tri djevojke u posljednjoj sezoni reality showa 'Terrace House', u kojem se trojica mladića i tri djevojke privremeno useljavaju u kuću, neki u potrazi za ljubavlju, a drugi zbog prijateljstva ili novih iskustava.

Hana se prijavila, kako je govorila, radi ljubavi i promicanja sporta kojim se bavi. U showu je bila poznata po optimističnoj i živahnoj osobnosti, a isticala se i ružičastom kosom. Mnogi se od nje opraštaju putem društvenih mreža.

Foto: Netflix/Screenshot

- Bila je prekrasna i talentirana zvijezda. Naše misli su uz Haninu obitelj - jedan je od komentara.

We are deeply saddened to learn of the passing of Hana Kimura.



Hana was a beautiful and talented star!

Words are powerful.

Please be kind.



Our thoughts and prayers are with Hana’s family during this time. 🙏🏼#RIPHanaKimura ❤️ pic.twitter.com/NvJrmxI35A