PREGLEDALI SNIMKE

Zvijezda 'Američke pite' tvrdila da su je drogirali, policija kaže suprotno: 'Nema dokaza za to'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Nakon što je završila u bolnici, Tara Reid je rekla kako joj je sigurno netko stavio drogu u piće. Prema njezinim riječima, popila je jedno piće, a nakon toga se ne sjeća ničega osim da se probudila u bolnici...

Tara Reid (50), zvijezda filma 'Američka pita' nedavno je završila u bolnici, nakon čega je policiji prijavila da je drogirana u hotelskom baru u Chicagu. Međutim, policija u Rosemundu objavila je kako do sada nisu pronašli video dokaze koji bi potkrijepili te njezine tvrdnje. Pregledali su snimke, no ništa ne upućuje na to da joj je netko stavio drogu u piće, navodi Page Six

- Možemo potvrditi da je barmen prekrio njezino piće kada je otišla iz bara, što je standardna praksa - naveli su u priopćenju. Policija još nije zaključila slučaj jer čekaju glumičine nalaze iz bolnice. Naveli su kako za sada još ne znaju koja su testiranja proveli u bolnici. Međutim, iz policije ističu kako nisu pronašli dokaze o 'kaznenom djelu' te da osumnjičenih nema. 

Na to je reagirala i Reid koja je za Page Six u priopćenju navela: 'Nitko ne završi u bolnici potpuno onesposobljen preko osam sati nakon jednog pića. Zadnje čega se sjećam je da sam popila jedno piće, a probudila sam se u bolnici dan kasnije bez da se ičega sjećam'. 

ARTISA Medical Grade Skincare Launch Party
Foto: Profimedia

U prioćenju je navela i kako se nikada nije osjećala toliko prestrašeno. 

- Osjećala sam se toliko bespomoćno. To je bilo užasno iskustvo koje je jako narušilo moje mentalno zdravlje. Ne mogu spavati zbog tog osjećaja, ne znam što mi se dogodilo. Vjerujem da su me drogirali. Nešto mi se dogodilo - navela je. 

