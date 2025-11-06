Obavijesti

AIMEE LOU WOOD

Zvijezda 'Bijelog lotosa' o borbi s mentalnim poremećajem: 'Ako ja skinem masku i drugi ljudi će'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Hrabra je glumica u intervjuu za strani medij ispričala kako joj je bavljenje glumom pomoglo u borbi s tjelesnom dismorfijom te što je naučila od lika kojeg je utjelovila u poznatoj seriji

Popularna glumica Aimee Lou Wood u intervjuu za Harper's Bazaar priznala je kako joj se tijekom snimanja HBO-ove uspješnice 'Bijeli lotos', u kojoj je utjelovila lik Chelsea, samopouzdanje znatno popravilo. Objasnila je i kako ju je činjenica da je određene scene morala snimati u kupaćem kostimu podsjetila na teške dane koje je prošla tijekom školovanja.

The Met Gala takes place at the Metropolitan Museum of Art in New York City
Foto: Mario Anzuoni

Kao tinejdžerica, Wood se borila s tjelesnom dismorfijom, mentalnim poremećajem koji osobu koja od njega pati tjera da neprestano razmišlja o jednom ili više nedostataka i mana u vezi svog fizičkog izgleda. Glumica je u razgovoru objasnila kako je od svog lika naučila kako prijeći preko takvih neugodnih misli: 'Izvukla sam se iz toga misleći, 'Ne radi se o tome želi li Aimee pokazati svoje tijelo ili ne - Chelsea želi''.

'Gluma je za mene oduvijek bila sigurno mjesto za rješavanje mojih osjećaja', objasnila je nastavivši: 'Mislim da me zbog toga uloga pogodi u srce, u želudac'. Osim spomenute tjelesne dismorfije, mlada glumica kao tinejdžerica patila je i od socijalne anksioznosti te bulimije, a ranije joj je ove godine dijagnosticiran i ADHD.

Aimee Lou Wood in Cabaret
Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

U rujnu ove godine, u razgovoru za Radio Times, već je objasnila kako je bavljenje glumom promijenilo njen način razmišljanja: 'Ne moraju me svi razumjeti. Ljudi koji me kuže, kuže me. Anksioznost i osjećaj nedostatnosti proizlaze iz pokušaja da ispunim očekivanja drugih ljudi, ali ono što je dirljivo jest da kada ja skinem masku, to učine i drugi ljudi'.

'Iscrpljenost i sram dolaze od prikrivanja stvari, ali oslobađajuće je kad kažeš, 'Moj mozak ne radi tako', zaključila je talentirana glumica koja će se sudjelovati i u projektu  Sama Mendesa, 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event', koji bi trebao izaći 2028. godine. U njemu bi trebala utjeloviti lik Pattie Boyd.

Women in Film and Television Awards in London
Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

