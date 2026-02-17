Zvijezda Bridgertona otkrila zašto Lady Danbury želi napustiti visoko društvo

Netflix je prošlog mjeseca predstavio prve epizode četvrte sezone popularne serije Bridgerton, u čijem je središtu ovoga puta Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Dok on traga za zagonetnom ženom s bala pod maskama, nesvjestan da je to sobarica Sophie Baek (Yerin Ha), između njih se počinje rađati zabranjena romansa.

U međuvremenu, u paralelnoj priči, Lady Danbury (Adjoa Andoh) šokirala je kraljicu Charlotte (Golda Rosheuvel) priznanjem da želi napustiti visoko društvo, poznato kao Ton, i otputovati natrag u svoju domovinu.

Foto: IMDB

Gostujući ovog tjedna u emisiji "Lorraine" na ITV-u, glumica Adjoa Andoh raspravljala je o svojoj ulozi u kostimiranoj drami i motivima koji stoje iza iznenadne želje njezinog lika da sve napusti. Voditeljica Lorraine primijetila je kako je Lady Danbury očito "dosta svega" i kako čezne otkriti više o vlastitom identitetu, prenosi Mirror.

Adjoa je publici pružila kontekst o povijesti svog lika, koja je ranije istražena u spin-off seriji "Kraljica Charlotte". Objasnila je kako su Lady Danbury kao dijete poslali iz njezine obitelji u Sijera Leoneu u Veliku Britaniju na odgoj. Nakon udaje za starijeg gospodina, koji je preminuo nakon što su dobili četvero djece, Lady Danbury upoznala je svoju pravu ljubav, oca Violet Bridgerton.

Foto: Damir Bošković/Youtube

Glumica je pojasnila unutarnju borbu svog lika nakon svih tih godina.

​- Ali, tko je ona bila u te prve četiri godine? Mislim da je došla do trenutka u životu kada se zapitala: 'Tko me držao u naručju? Koje sam prvo nebo vidjela? Gdje sam napravila prve korake? Tko su bili ti ljudi u mom životu?' -

Dodala je kako ona ima tu prazninu u svom životu i treba je ispuniti.

Kako se razgovor bližio kraju, voditeljica Lorraine je primijetila: "Tako je lijepo vidjeti vas. Očito, ne idete nikamo iz Bridgertona, ona je dio cijele priče."

Foto: IMDB

​- Recimo samo da Danbury treba pauzu - odgovorila je Adjoa.

Ipak, voditeljica je iznijela ideju o mogućoj spin-off seriji, predloživši: "Ok, mislim da bismo to trebali snimiti i prikazati na televiziji."

Glumica je, međutim, ostala tajanstvena i nije htjela potvrditi razvija li se zaseban projekt usredotočen na Lady Danbury.



