Adjoa Andoh, koja u popularnoj Netflixovoj seriji Bridgerton glumi kraljičinu desnu ruku Lady Danbury, otkrila je novosti o svojem liku
Zvijezda Bridgertona otkrila zašto Lady Danbury želi napustiti visoko društvo
Netflix je prošlog mjeseca predstavio prve epizode četvrte sezone popularne serije Bridgerton, u čijem je središtu ovoga puta Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Dok on traga za zagonetnom ženom s bala pod maskama, nesvjestan da je to sobarica Sophie Baek (Yerin Ha), između njih se počinje rađati zabranjena romansa.
U međuvremenu, u paralelnoj priči, Lady Danbury (Adjoa Andoh) šokirala je kraljicu Charlotte (Golda Rosheuvel) priznanjem da želi napustiti visoko društvo, poznato kao Ton, i otputovati natrag u svoju domovinu.
Gostujući ovog tjedna u emisiji "Lorraine" na ITV-u, glumica Adjoa Andoh raspravljala je o svojoj ulozi u kostimiranoj drami i motivima koji stoje iza iznenadne želje njezinog lika da sve napusti. Voditeljica Lorraine primijetila je kako je Lady Danbury očito "dosta svega" i kako čezne otkriti više o vlastitom identitetu, prenosi Mirror.
Adjoa je publici pružila kontekst o povijesti svog lika, koja je ranije istražena u spin-off seriji "Kraljica Charlotte". Objasnila je kako su Lady Danbury kao dijete poslali iz njezine obitelji u Sijera Leoneu u Veliku Britaniju na odgoj. Nakon udaje za starijeg gospodina, koji je preminuo nakon što su dobili četvero djece, Lady Danbury upoznala je svoju pravu ljubav, oca Violet Bridgerton.
Glumica je pojasnila unutarnju borbu svog lika nakon svih tih godina.
- Ali, tko je ona bila u te prve četiri godine? Mislim da je došla do trenutka u životu kada se zapitala: 'Tko me držao u naručju? Koje sam prvo nebo vidjela? Gdje sam napravila prve korake? Tko su bili ti ljudi u mom životu?' -
Dodala je kako ona ima tu prazninu u svom životu i treba je ispuniti.
Kako se razgovor bližio kraju, voditeljica Lorraine je primijetila: "Tako je lijepo vidjeti vas. Očito, ne idete nikamo iz Bridgertona, ona je dio cijele priče."
- Recimo samo da Danbury treba pauzu - odgovorila je Adjoa.
Ipak, voditeljica je iznijela ideju o mogućoj spin-off seriji, predloživši: "Ok, mislim da bismo to trebali snimiti i prikazati na televiziji."
Glumica je, međutim, ostala tajanstvena i nije htjela potvrditi razvija li se zaseban projekt usredotočen na Lady Danbury.
