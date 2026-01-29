Izašla je 4. sezona Bridgertona: Evo što sve morati znati o njoj

Četvrta sezona popularne serije Bridgerton napokon je stigla na Netflix, a najnoviji nastavak u središte pozornosti stavlja Benedicta Bridgertona. Serija, koja se temelji na romanu Julije Quinn "Ponuda jednog džentlmena", prati bajkovitu romansu Benedicta (Luke Thompson) sa Sophie Baek (Yerin Ha).

Prve četiri epizode objavljene su istovremeno, upoznajući gledatelje s novim likom Sophie, kućnom pomoćnicom koja sanja o tome da svjedoči sjaju okupljanja elitnog društva. Prerušivši se kako bi prisustvovala balu pod maskama u kući Bridgerton, put joj se ukrstio s Benedictom, koji je bio trenutačno očaran njome.

Foto: Netflix

Par je doživio kratak, strastven susret prije nego što je Sophie bila prisiljena napustiti bal i vratiti se svom običnom životu služavke. U međuvremenu, Benedict se našao u očajničkoj potrazi za zagonetnom ženom koja je osvojila njegove simpatije.

Do četvrte epizode, Sophie i Benedict stvorili su značajnu vezu, no on je i dalje bio nesvjestan činjenice da je ona misteriozna žena u srebrnom u koju se zaljubio na balu. Budući da je prva polovica sezone završila dramatičnim cliffhangerom, gledatelji očajnički žele otkriti što ih čeka.

Koliko epizoda ima četvrta sezona Bridgertona?

Četvrta sezona Bridgertona podijeljena je u dva dijela, a drugi dio trebao bi premijerno biti prikazan 26. veljače, ostavljajući obožavatelje pred mjesec dana dugim čekanjem na nove epizode, piše Mirror. Četvrta sezona sastoji se od ukupno osam epizoda, a posljednje četiri bit će objavljene istovremeno u veljači.

Broj epizoda ostao je dosljedan tijekom cijele serije, a sve tri prethodne sezone imale su po osam dijelova.

Foto: Netflix

Međutim, prve dvije sezone imale su svih osam epizoda objavljenih odjednom, dok je treća sezona bila prva koja je podijeljena na dvije polovice.

Što bi se moglo dogoditi u drugom dijelu četvrte sezone?

Druga polovica četvrte sezone nadamo se da će otkriti hoće li Benedict razotkriti vezu između Sophie i zagonetne žene u srebrnom.

Nadolazeće epizode također bi se trebale pozabaviti pričom Francesce Bridgerton (Hannah Dodd), koja će se ticati rođakinje njezinog supruga Johna (Victor Alli), Michaele (Masali Baduza).

Foto: Netflix

Glumica Dodd prethodno je nagovijestila što čeka njezin lik, rekavši za Radio Times:

​- Mislim da je Michaela lik koji izaziva Francescu, dok je John lik koji stvara prostor za Francescu. Oboje su zaista važni za Francescin napredak - poručila je.

Gledatelji također željno iščekuju hoće li Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) nastaviti svoju romansu s bratom Lady Danbury (Adjoa Andoh), lordom Andersonom (Daniel Francis).

Prvi dio četvrte sezone Bridgertona dostupan je na Netflixu, a drugi dio trebao bi se emitirati 26. veljače.