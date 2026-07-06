Zvijezda društvenih mreža i nagrađivana glumica zajedno u 'IQ 160': Plakao sam zbog uloge

Prvi hrvatski Voyo Original stiže uskoro na platformu Voyo. Serija 'IQ 160' okupila je velike glumačke zvijezde Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a u njihovom društvu našli su se i nagrađivana Dea Presečki te zvijezda društvenih mreža - glumac i kreator sadržaja Ivan Molnar.

Serija 'IQ 160' prvi je hrvatski Voyo Original te je adaptacija priznate francuske serije 'HPI', a Dajani Čuljak donijela je ulogu i izdanje u kojoj je domaća publika još nije imala prilike upoznati. Svjetska zvijezda, glumac Luka Peroš, utjelovio je inspektora Ramljaka, a uz njih se u detektivskoj ulozi sjajno snašao kreator sadržaja i glumac Ivan Molnar.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Molnar je utjelovio mladog detektiva Filipa Antića i, kaže, čim je pročitao karakterizaciju lika, imao je osjećaj da čita nešto što bi njegovi prijatelji napisali o njemu. "Veliko je dijete, ali inteligentan. Ugodan je i simpatičan. Veliki je radnik. Pomalo šlampav i blesav. Zbog te sličnosti sam se uspio vrlo brzo povezati sa samim likom i osjećajima kroz koje prolazi u situacijama u seriji. Igranje Filipa obilježavaju njegove unutarnje borbe da se iskaže pred glavnim inspektorom Ramljakom, da bude što profesionalniji kako bi mogao dobiti njegovo poštovanje. To mu je izuzetno bitno. No, često van izađe ta njegova dječačka naivnost i šaljivi komentari koji mu izlete prije nego što uopće stigne osvijestiti da mu misao dolazi", priča Molnar o svojoj ulozi u prvom hrvatskom Voyo Originalu.

Suradnja s Dajanom Čuljak i Lukom Perošom ga je, kaže, oduševila i tijekom cijelog snimanja nastojao je upijati što više od njih. Iako po vokaciji nije glumac, svijet glume Molnara je uvijek privlačio. Držao je, dodaje tu želju za sebe sve dok nije stigao na fakultet. "Tada sam krenuo pisati, snimati i biti ispred kamere u svojim skečevima. Sve s nadom kako bi me možda jednoga dana netko primijetio i ponudio mi ulogu. Što se i dogodilo. Kada sam dobio ulogu nisam mogao vjerovati, sjeo sam u auto, nazvao sam ženu da joj javim vijesti i plakao sam od sreće sve dok nisam izašao iz Zagreba na autocestu. A svi znamo kako to sada dosta dugo traje s ovim gužvama", prisjeća se Molnar kroz smijeh.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Veliku ljubav prema stvaranju sadržaja pretočio je i u gradnju uspješnih platformi na društvenim mrežama. "TikToku me privukla upravo ta ljubav prema glumi i produkciji. Po prirodi sam druželjubiv tip i najsretniji sam ako druge uveselim. A TikTok je tada, početkom 2020. bio upravo to; mjesto gdje ćeš otići ako se želiš malo opustiti i nasmijati. Od tada pa do danas snimam i objavljujem kontinuirano, a s vremenom mi je hobi postao i posao", zaključuje Molnar o drugoj strani svog poslovnog života.

Kolege na 'IQ 160' su, ističe Molnar, bile sjajne, a odličan odnos s kolegama njeguje i njegov lik Filip, pa je tako s kolegicom Majom Šišek pravi nezaustavljivi dio. "Maja je prava kompjuterska genijalka i zadužena je za sve što ima veze s cyber kriminalom. Ona uvijek uspije pronaći trag u bespućima računalnih kodova. Jako je profesionalna, odgovorna i posvećena poslu. S druge strane, privatno je malo sramežljivija, draga i vedra, ima jedan simpatičan, jednostavan smisao za humor", opisuje svoj lik glumica Dea Presečki.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

"Na poslu se slaže sa svima, ali čim se radi o istrazi, pokaže svoj karakter i postane bitna vatrena karika istražiteljskog tima. Za nju vrijedi ona izreka 'tiha voda brege dere'. Rekla bih da smo slične po tome što obje volimo imati svoj sustav. Možda to nekome izvana izgleda kao mali kaos, ali mi točno znamo gdje je što i kako sve funkcionira. Maja nije tip koji drži sve savršeno posloženo, ali je jako organizirana u tom svom "kreativnom neredu", i tu se baš prepoznajem. Ono što nas razlikuje je činjenica da su Word i Paint jedini programi u kojima se ja osobno dostojno snalazim na računalu", kroz smijeh ističe Dea.

Na kraju snimanja bilo joj je, kaže, žao što je završilo jer je na setu mogla ostati još dugo. "Imali smo stvarno odličnu ekipu i cijeli set je bio ispunjen dobrom energijom i dosta zezancije između svih nas, što je cijelo iskustvo učinilo baš posebnim i ispunjavajućim. Prije sam već surađivala s Dajanom Čuljak i bila sam presretna kad sam saznala da ćemo opet raditi zajedno. Jako volim njezinu energiju, humor i profesionalnost, stvarno je kolegica za poželjeti. Naravno, ne smijem zaboraviti ni Luku Peroša, Marinu Redžepović i Ivana Molnara – cijelo iskustvo mi je zbog ove vesele ekipe bilo užitak i sreća“, zaključila je poznata glumica.

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