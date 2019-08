Zvijezda ‘Fazilet': Bivše cure pozvao sam na skupnu večeru

Ljubav prema Hazan sve mu je teže skrivati. Kad njegova voljena nestane, Jagiz izgubi kontrolu. Gubi hladnokrvnost i pitanje je trenutka kad će bratu reći što osjeća za njegovu djevojku. Baš takav, hladan a istodobno emotivan, Çaglar Ertugrul (31) osvojio je gledatelje.

Glumac, kao i njegov brat Sinan, iz serije “Fazilet i njezine kćeri”, kojega glumi Alp Navruz (29), toliko su popularni u Turskoj da svaki dan primaju bračne ponude. Momci ne mogu šetati Istanbulom da ih djevojke ne zaustavljaju i uz selfieje i autograme nude vezu, žele ih odvesti kući te upoznati s ocem i braćom.

- Zato sam promijenio broj. Prije sam stavio nekoga u spam da me više ne može nazvati. Dao sam broj prevelikom broju ljudi. Dosadilo mi je da me zove tko poželi, umjesto onih koje ja želim, da nazovu. I ti ljudi uopće ne budu kratki. Čini mi se sebičnim da me tako svojataju - rekao je Çaglar.

Ipak, glumac se zbog goleme slave u Turskoj odrekao načina na koji je prije živio.

- Prestao sam se voziti javnim prijevozom, šetati Istanbulom, ne mogu ni na ručak ili večeru gdje poželim jer ne želim da me slikaju bez mog pristanka i onda to objavljuju gdje se sjete - rekao je glumac.

Zbog njegovih izrazito plavih očiju i prodornog pogleda na meti je obožavateljica iz Turske, ali i drugih zemalja. Glumac se smatra “običnim” dečkom, kaže da ne voli komplimente, bude mu neugodno kad mu netko kaže da je zgodan. I tad odgovori da na tome čestitaju njegovim roditeljima.

Njegovo srce osvojila je kostimografkinja serije, Kayla Manukyan. Çaglar se šali dok priča kako ga je osvojila skidajući ga. Lijepa suradnica, ističe, žena je po njegovoj mjeri.

– Volim inteligentne žene, ali mora znati i upravljati inteligencijom. Naravno, mora biti i lijepa. Impresioniraju me oči, pogledi. I žena koja ima samopouzdanja mi je privlačna - rekao je Çaglar.

O ljubavi, a posebice o braku, glumac nerado priča. Na spomen vjenčanog prstena kaže tek da je uvijek za ljubav i poštovanje. Tradicionalan je muškarac, koji razlikuje seks od vođenja ljubavi.

- Bez emocija je to nešto drugo. Zadovoljavanje seksualnog nagona, recimo - kaže. Na setu je jako nježan i pazi da se u ljubavnim scenama njegova partnerica ne osjeća posramljeno. Smatra da je škakljive scene ženama teže snimati.

- Razmišljam o tome kako se moja kolegica osjeća. Uglavnom pokušavam olakšati situaciju šalama. Naše društvo ima i dvoličnu stranu. Kad se muškarac ljubi, u redu je, ali za ženu je to problem - rekao je glumac i dodao da nije od onih koji će biti nevjeran. Ne skriva da je kao klinac školarac, ali i prvih godina studija, bio jako ljubomoran. Sad je te emocije obuzdao. Naučio sam prihvatiti sve kako je, nemam više ni volje ni snage nekoga mijenjati ni miješati se u tuđa posla, kaže glumac, koji ne skriva da je kao dječak bio pravi vragolan, kući je uvijek dolazio krvavih koljena.

- Kad sam imao tri ili četiri godine, pao sam s bicikla i jako se ozlijedio. I kasnije su moji uvijek strepili kakav ću doći kući jer sam se verao po drveću, skakao s garaža... ne želim se ni sjetiti što sam im radio. Tek s velikim vremenskim odmakom mogu razumjeti koliko sam strahova priuštio roditeljima - govori Çaglar danas. Profesori su roditeljima često govorili da im je sin inteligentan, ali da ništa ne pazi na satu.

- Bio sam jako zločest. Profesori su svaki razgovor s roditeljima počinjali s: ‘Çaglar je vrlo pametan, ali ne posvećuje se nastavi’. Dok su svi bili usredotočeni na predavanje, ja bih ispalio šalu i profesorima bi bilo teško vratiti se na temu. Šest sam puta bio na disciplinskoj komisiji. Hvala Bogu, izvukao sam se - prisjeća se glumac.

Živio je u svijetu mašte, kovao planove, iz parkića se na silu vraćao kući, a kad bi i došao doma, poskrivećki je, dugo u noć, slagao legiće. I danas, kaže, prati novosti u lego svijetu. Unatoč nestašlucima u djetinjstvu sad je ponosan što je stasao u ozbiljnog muškarca koji je “stao na noge”...

- Na svemu mogu zahvaliti roditeljima. Zbog posla često nisu bili kod kuće, pa sam se rano osamostalio. Već tad učili su me životnim činjenicama; zaposliti se i zaraditi novac nije jednostavno - priča.Tijekom srednje škole živio je u učeničkom domu. I dok njegovi vršnjaci nisu znali ispeći ni jaje na oko, Çaglar se u kuhinji odlično snalazio. Strojarstvo je upisao na nagovor roditelja.

- Moj otac je inženjer geologije, a majka ortodontica. Uvjeravali su me da imam talent za znanost, matematiku i gotovo da su me odvukli na strojarstvo. Nisam se vidio u toj profesiji, pa sam posjetio dramski odjel na sveučilištu - prisjetio se Çaglar. Igrao je u nekoliko kazališnih komada, a usput proučavao posao redatelja. Ustručavao se roditeljima to priznati te je, naposljetku, zbog njih diplomirao strojarstvo. Tad im je rekao da je gluma njegov životni odabir.

- U početku su, dakako, bili bijesni, no s vremenom su prihvatili moju odluku - kaže. Çaglar je, studirajući, igrao u raznim kazališnim predstavama (“Romeo i Julija”, “Licemjer”...), a zatim je počeo snimati i TV reklame. Diplomirao je 2011., a već je 2012. dobio je glavnu ulogu u avanturističkom filmu “Planina”. Uslijedila je i uloga u TV seriji “Ne brini za mene. Zanima ga i režija.

Prije nego što se zaljubio u Kaylu, bio je u duljoj vezi. Djevojka nije bila iz svijeta glume i trebalo joj je vremena da se privikne na njegov svijet. Često ga je posjećivala na setu serije te se sprijateljila s Öykü Çelik, njegovom televizijskom partnericom.

Turčin voli tetovaže pa je na prsima tetovirao datum rođenja. Želja mu je napraviti još jednu tetovažu, ali zasad ne otkriva koju. Rekao je kako mu je žao što se za njega nije našla barem manja uloga u povijesnoj seriji “Ertugrul”. Priča je to o turskom junaku, ocu Osmana, po kojem se nekadašnja turska vojska nazvala Osmanlije.

- Ne znam imaju li moji preci nešto baš s tim Ertugrulom, ali činjenica je da se i ja tako prezivam - rekao je Çaglar.

Između filma i televizije uvijek će odabrati film, koji ga silno privlači. Želja mu je okušati se i u holivudskoj produkciji, a drago mu je i pisanje.

- Imam već nekoliko scenarija. Sad treba napraviti najvažniji korak, ponuditi ih nekome. Tko ne bi volio zaigrati u nekom holivudskom filmu? Najveći su mi uzori Guy Ritchie i Martin Scorsese, sviđa mi se njihov stil. Bilo bi sjajno kad bi oni uzeli scenarij, no o tom potom. Trenutačno mi nedostaje slobodnog vremena kako bih se tome ozbiljnije posvetio - rekao je glumac, kojeg na Instagramu prati 1,2 milijuna ljudi.

Profil je, kaže, otvorio zbog posla, nerado se slika, a ljude koji stalno objavljuju selfieje smatra dosadnim narcisima koji su mu odbojni. Jednom se našalio s pratiteljima i objavio da je kupio Ferrari.

- Jesam, kupio sam ga. U kutiji je nedostajao dio pa ga moram reklamirati. I daljinski upravljač je ostao bez baterije! - smije se.

Osim zgode s Ferrarijem jedanput je napisao i “Bivše ljubavi, sve mi nedostajete, moramo se okupiti i zajedno otići na večeru”.

- Vjerojatno sam bio pijan. Čovjek ne smije koristiti Twitter kad je pijan (smijeh). U tom trenutku mi se to učinilo smiješnim. Mislim da bi to čak mogla biti tema filma. Fantastična situacija. No kako broj mojih pratitelja raste, tako su se počeli pojavljivati i oni koji sve shvaćaju ozbiljno. Trebao bih biti oprezniji - priča.

Iako ističe da je prema ženama distanciran, ne taji da, kad osjeti leptiriće, itekako zna biti romantičan.

- Ne pokazujem to uvijek. Zato da taj trenutak bude dragocjeniji... Kao student sam imao djevojku. Na moj rođendan proveli smo posebnu noć na brežuljcima, na posebnom mjestu s kojega se gledaju zvijezde - raznježio se.

Slobodno vrijeme voli provoditi uz košarku, koju je kao dječak trenirao, u prirodi i uz dobru glazbu. Sluša, kaže, sve osim “glazbe iz dućana”.

- To je loša pop-glazba. Zapravo i nju povremeno slušam, ovisno o raspoloženju. No uglavnom je to ipak strani alternativni rock... Prvi album koji sam kupio bio je Eminemov - rekao je.