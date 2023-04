Zvijezda filma 'Sam u kući' ima sedmero braće i sestara: Jedna je poginula sa samo 29 godina

Od toga da je kao dijete glumio u filmu 'Sam u kući' pa sve do rođenja vlastitog djeteta, Macaulay Culkin (42) bio je u javnosti veći dio svog života. Dolazi iz velike showbiz obitelji, a neki od njegove braće i sestara, također su stekli imena u Hollywoodu.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Glumčev otac Kit Culkin (78) i njegova dugogodišnja partnerica Patricia Brentrup (68) bili su zajedno od 1974. do 1995., ali se nikad nisu vjenčali. Zajedno su imali sedmero djece, a Kit je radio kao brodvejski kazališni glumac prije nego što je upravljao karijerama svojih sinova u 80-ima i 90-ima.

Macaulay Culkin

Treće je najstarije dijete Kita i Patricije, a proslavio se glumeći kao dijete u filmskoj franšizi 'Sam u kući'. Isto tako, njegove druge zapažene uloge iz djetinjstva su 'My Girl', 'The Nutcracker' i 'Richie Rich'. Macaulay je tijekom djetinjstva imao i kontroverzno prijateljstvo s pokojnim glazbenikom Michaelom Jacksonom. U pojavljivanju 2019. u podcastu Michaela Rosenbauma Inside of You, Macaulay je rekao da je unatoč velikoj razlici u godinama njihovo prijateljstvo bilo 'normalno i svakodnevno'.

Foto: United Archives/DPA/PIXSELL

Nakon što je postigao veliki uspjeh kao dječja zvijezda, Macaulay se povukao iz glume, što je pripisao zategnutom odnosu s ocem, koji mu je ujedno bio i menadžer.

- Čak sam želio napraviti pauzu na neko vrijeme i na kraju sam rekao: 'Gotov sam, ljudi, nadam se da ste svi zaradili novac jer od mene nema više' - rekao je Maronu 2018., a sa samo 15 godina je tužio svoje roditelje da ih ukloni kao zakonske skrbnike koji kontroliraju 17 milijuna dolara koje je zaradio glumeći.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo

Naposljetku se vratio glumi 2020., glumeći u 10. sezoni 'American Horror Story', a što se tiče njegova osobnog života, Macaulay je potajno hodao s glumicom Milom Kunis 8 godina, a 2017. počeo je hodati s glumicom Brendom Song, te je par dobio svoje prvo dijete, Dakotu (2).

Foto: NC1

Kieran Culkin

Kieran Kyle Culkin (40) je srednje dijete te je poput Macaulaya izjavio da nije imao kontakt s ocem. Svoju karijeru je započeo kao dječji glumac, pojavivši se u maloj ulozi uz svog brata Macaulaya u 'Sam u kući' i 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'. Također, glumio je i u 'Father of the Bride' i 'Father of the Bride II'. Godine 2002. igrao je glavnu ulogu u komediji 'Igby Goes Down', za koju je bio nominiran za Zlatni globus, a šire priznanje stekao je kao glavni glumac u HBO-ovoj seriji 'Nasljeđe'.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Tijekom intervjua za Esquire, Kieran se prisjetio Macaulayeva uspona do slave u djetinjstvu te kako mu je sve to teško padalo.

- Čak i u to vrijeme, kao dijete, sjećam se da sam pomislio kako mu je to sve bez veze. Jadni je*eni tip. Bio je mali i morao je pokušati prihvatiti tu razinu slave kao stvarnost - rekao je Kieran i priznao da je baš toga želio biti glumac, ali nije želio biti uspješan u tome.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Rory Culkin

Rory Hugh Culkin (33) najmlađe je dijete te se isto rano počeo baviti glumom u filmovima poput 'Richie Rich' i 'Igby Goes Down'. Rory je također sam dobivao veće uloge; glumio je uz Lauru Linney u 'You Can Count on Me' i pojavio se u filmu 'Signs' s Mel Gibsonom i Joaquinom Phoenixom. Nedavno je Rory dospio na naslovnice zbog svoje gole scene u kultnoj seriji 'Swarm', tvrtke Prime Video, koja se temeljila na jednom od iskustava kreatora Donalda Glovera nakon veze za jednu noć. Rory se 2018. oženio snimateljicom Sarah Scrivener u New Orleansu.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Dakota Culkin

Dakota 'Cody' Culkin drugo je dijete po redu te ju je zanimao film kao i njezinu braću i sestre. No, Dakota je radije bila s druge strane kamere. Radila je kao asistentica umjetničke produkcije na nadnaravnom trileru 'Izgubljena duša' iz 2009. godine. U dobi od 29 godina, Dakota je preminula nakon što ju je udario automobil dok je prelazila ulicu u Marini del Rey u Kaliforniji. Nakon njezine smrti, Dakotina prijateljica Andrea Poe rekla je da se nedavno preselila iz N.Y.C. u Los Angeles kako bi nastavila karijeru u filmskoj produkciji.

- Bila je vrlo bliska s Macaulayem. Često bi razgovarali telefonom ili odlazili jesti - rekla je, a Kieran se osvrnuo na tragičnu smrt svoje sestre u intervjuu za The Hollywood Reporter.

- U to vrijeme sam prihvatio da će ovo biti zauvijek i da nikada neće biti dobro. Uvijek će biti razarajuće. Još uvijek plačem zbog toga - izjavio je, a u travnju 2021. Macaulay je svom sinu dao ime po pokojnoj sestri.

Quinn Culkin

Quinn Culkin (38) je isprva krenula stopama svoje slavne braće i sestara, iako je njezina glumačka karijera bila kratkog vijeka. Radila je na filmovima 'Wish Kid' i 'The Good Son', u kojima je glumio i njezin brat Macaulay.

Shane Culkin

Shane Culkin (46) najstarije je dijete te je 1988. godine glumio Wallyja Webba u 'Our Town on Broadway' u kazalištu Lincoln Center. No, većinom se drži podalje od očiju javnosti.

Christian Culkin

Christian Culkin (35) pojavio se u filmu 'My Summer Story' iz 1994. godine zajedno sa svojim bratom Kieranom, ali poslije toga se nije više bavio glumom.

Jennifer Adamson

Polusestra braće i sestara Culkin, Jennifer Adamson, bila je najstarije dijete Kita iz prethodne veze s Adeenom VanWagoner. Adamson je završila srednjoj školu Sentinel 1988., a zatim je pohađala Seattle Central Community College. Dana 20. svibnja 2000., u dobi od 29 godina, umrla je od predoziranja drogom u svom domu u Missouli, Montana. Prema njezinoj osmrtnici u Missoulianu, Adamson je radila kao nadzornica u grupnom domu za odrasle osobe s invaliditetom.

Najčitaniji članci