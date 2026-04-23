Zvijezda filma 'Vrag nosi Pradu 2' imala jedan uvjet za svoj lik

Nastavak izlazi dva desetljeća nakon originalnog filma "Vrag nosi Pradu", a redatelj David Frankel ponovno sjeda u redateljsku stolicu prema scenariju Aline Brosh McKenne. Andy Sachs, koju glumi Anne Hathaway, dobiva otkaz na poslu kao istraživačka novinarka i ponovno se susreće sa svojom šeficom od prije 20 godina, omraženom urednicom modnog časopisa, Mirandom Priestly, koju utjelovljuje Meryl Streep. Priestlyna "Pista" također je suočena s izazovima koje predstavlja digitalno doba i pad tiskanih medija.

- To je nekako u pozadini sveg bljeska, zabave, glazbe i neizvjesnosti ovog doba - rekla je Streep na crvenom tepihu.

- Medijski krajolik, ali i svaki oblik poslovanja, života, glazba, umjetnost, filmovi, što god hoćete, svi smo potkopani. Tu film počinje i iz te perspektive gledamo što će ti likovi učiniti s tim novim krajolikom - dodala je.

Foto: Jack Taylor

Za razliku od prvog filma, koji je bio temeljen na istoimenom romanu Lauren Weisberger, nastavak sadrži originalnu priču.

- Svi se suočavaju s izazovima, ekonomskim izazovima. I stoga se činilo da će tematski to biti nešto što će ljude zanimati - rekla je scenaristica McKenna. Pisanje scenarija došlo je s ogromnim pritiskom, rekla je, ali nastojala se zabaviti dok je pronalazila likove, "kao što biste pronašli starog prijatelja".

Ponovno ujedinjenje s većinom originalnog tima bilo je "magično", rekla je Hathaway. Nije postavljala mnogo uvjeta za svoj novi stari lik.

- Samo sam rekla da mislim da Andy nije započela obiteljski dio svog života, ako joj se on ikad i dogodi - rekla je i dodala kako je to bio 'njen jedini uvjet'. Istaknula je i kako je bila otvorena za sve ostalo, za razliku od Streep, koja se našalila da je među njezinim brojnim uvjetima bio i onaj da "nema potpetica viših od deset centimetara".

Foto: Jack Taylor

Stanley Tucci se također vraća kao Nigel, Mirandina odana desna ruka, dok je njezina prezauzeta asistentica Emily (Emily Blunt) napredovala na moćnu poziciju u modnoj industriji.

Lucy Liu, Kenneth Branagh i Simone Ashley su među novim članovima glumačke ekipe. Među slavnim osobama u nastavku, koji je sniman u New Yorku i Milanu, pojavljuju se pop zvijezda Lady Gaga i modna dizajnerica Donatella Versace.

"Vrag nosi Pradu 2" počinje s globalnim kino prikazivanjem 29. travnja.