"Vrag nosi Pradu 2" vraća sjaj i modu originalnog filma, ali i nudi uvid u transformirani medijski krajolik, rekli su njegove zvijezde i autori na europskoj premijeri filma u Londonu u srijedu.
Zvijezda filma 'Vrag nosi Pradu 2' imala jedan uvjet za svoj lik
Nastavak izlazi dva desetljeća nakon originalnog filma "Vrag nosi Pradu", a redatelj David Frankel ponovno sjeda u redateljsku stolicu prema scenariju Aline Brosh McKenne. Andy Sachs, koju glumi Anne Hathaway, dobiva otkaz na poslu kao istraživačka novinarka i ponovno se susreće sa svojom šeficom od prije 20 godina, omraženom urednicom modnog časopisa, Mirandom Priestly, koju utjelovljuje Meryl Streep. Priestlyna "Pista" također je suočena s izazovima koje predstavlja digitalno doba i pad tiskanih medija.
- To je nekako u pozadini sveg bljeska, zabave, glazbe i neizvjesnosti ovog doba - rekla je Streep na crvenom tepihu.
- Medijski krajolik, ali i svaki oblik poslovanja, života, glazba, umjetnost, filmovi, što god hoćete, svi smo potkopani. Tu film počinje i iz te perspektive gledamo što će ti likovi učiniti s tim novim krajolikom - dodala je.
Za razliku od prvog filma, koji je bio temeljen na istoimenom romanu Lauren Weisberger, nastavak sadrži originalnu priču.
- Svi se suočavaju s izazovima, ekonomskim izazovima. I stoga se činilo da će tematski to biti nešto što će ljude zanimati - rekla je scenaristica McKenna. Pisanje scenarija došlo je s ogromnim pritiskom, rekla je, ali nastojala se zabaviti dok je pronalazila likove, "kao što biste pronašli starog prijatelja".
Ponovno ujedinjenje s većinom originalnog tima bilo je "magično", rekla je Hathaway. Nije postavljala mnogo uvjeta za svoj novi stari lik.
- Samo sam rekla da mislim da Andy nije započela obiteljski dio svog života, ako joj se on ikad i dogodi - rekla je i dodala kako je to bio 'njen jedini uvjet'. Istaknula je i kako je bila otvorena za sve ostalo, za razliku od Streep, koja se našalila da je među njezinim brojnim uvjetima bio i onaj da "nema potpetica viših od deset centimetara".
Stanley Tucci se također vraća kao Nigel, Mirandina odana desna ruka, dok je njezina prezauzeta asistentica Emily (Emily Blunt) napredovala na moćnu poziciju u modnoj industriji.
Lucy Liu, Kenneth Branagh i Simone Ashley su među novim članovima glumačke ekipe. Među slavnim osobama u nastavku, koji je sniman u New Yorku i Milanu, pojavljuju se pop zvijezda Lady Gaga i modna dizajnerica Donatella Versace.
"Vrag nosi Pradu 2" počinje s globalnim kino prikazivanjem 29. travnja.
