Zvijezda filmova o Sumrak sagi utjelovit će novog Batmana?

Glumac Robert Pattinson (33) trenutno je u pregovorima za novu ulogu Batmana.

Zvijezda 'Sumrak sage' jedna je od glavnih konkurenata za novu ulogu Batmana u filmu redatelja Mata Reevesa (53), a film bi na velika platna treba doći u lipnju 2021. godine. Iako se službeni izvori nisu još oglasili, vjerojatno je da će Batman utjeloviti jednog od najpoznatijih superheroja u nadolazećoj filmskoj adaptaciji. Snimanje filma će početi na ljeto.

Reeves, redatelj posljednja dva nastavka 'Planeta majmuna', u siječnju 2017. godine od Bena Afflecka (46) preuzeo je redateljske dužnosti za nastavak filma o Batmanu. Film će producirati s dosadašnjim suradnikom Dylanom Clarkom.

Pattinson bi postao drugi najmlađi glumac koji je ikad igrao Batmana, nakon Christiana Balea koji se u filmu 'Batman početak' pojavio s 31 godinom.

Warner Bros. je Reevesu dao dovoljno vremena za razvoj scenarija, a svi se nadaju kako će nova strip-adaptacija biti uspješnija od 'Batman v Superman' i 'Lige pravde'.

Pattinson će se ove godine predstaviti u četiri nova filma. To su: 'High Life' Claire Denis; 'The Lighthouse' Roberta Eggersa, koji će biti prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu; 'The King' koji ćete moći gledati na Netflixu i 'Waiting for the Barbarians'.

