Zvijezda 'Igre prijestolja': 'Bio sam na jednoj audiciji u životu'

Slavni glumac Peter Dinklage (54) otkrio je da je u životu bio samo na jednoj audiciji. Zbog svoje visine je glumac imao 'vrlo uzak prostor' za uloge u kojima je mogao glumiti. Zbog toga je radio razne poslove, a glumio je u ulogama koje su mu odgovarale.

- Ne znam kako itko preživi audicije. Ali ja sam imao dovoljno sreće i, nije egoistično, ali imao sam vrlo uzak prozor u ranoj karijeri oko uloga koje sam mogao igrati... Bilo je to davno i ljudi zapravo nisu razmišljali izvan okvira u smislu odabira nekoga poput mene. Nisam imao interesa izlaziti na takve stvari, imao sam redovite poslove koji su plaćali račune. Radije sam to radio i osjećao se sretno - ispričao je glumac u podcastu 'Bullseye' pa dodao:

- A onda sam otišao na audiciju za svoj prvi film Život u zaboravu, koji je bio o snimanju neovisnog filma. To je bila moja prva i jedina audicija. Ali to mi nije utrlo zlatni put, bila su to dva tjedna rada i onda sam se vratio svom dnevnom poslu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon prve audicije je nastavio raditi kako bi mogao platiti račune, sve dok se nije odlučio fokusirati na stalnu karijeru. Tada ga je, tijekom predstave u kojoj je glumio, iz publike primijetio redatelj Alexandre Rockwell i angažirao ga.

- Tada je iza mene bilo već 10 godina kazališta, ali i dnevnih poslova i nezavisnih filmova za plaćanje računa. Bilo je malo uloga za mene. Bilo je samo nekoliko stvari... Ili bi par mojih prijatelja koji su nezavisni filmaši napisalo dio za mene jer su mislili da sam smiješan. Ali onda sam napravio predstavu u centru grada u ulici Chambers u staroj banci, još jedan posao od 200 dolara tjedno, i iz nekog razloga, približavao sam se 30. godini, imao sam 28 godina, rekao sam: 'Ovo je posljednje, sada ću postati glumac, vjerovat ću u ono što radim' i kad sam to učinio, tip po imenu Alexandre Rockwell je gledao predstavu. Bio je prijatelj scenarista, snimali smo film 13 mjeseci i onda sam odjednom postao glumac. Nije bilo lako, ali uspio sam platiti račune u skupom New Yorku - ispričao je glumac koji je najpoznatiji po ulozi u seriji 'Igra prijestolja'.