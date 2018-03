Zvijezda 'Istanbulske nevjeste': Murat me naučio što je ljubav

Zvijezdu serije 'Ponovno rođen' Asli Enver (33) već čitajući scenarij serije 'Istanbulska nevjesta' dirnula je spoznaja da se priča o strastvenoj ljubavi Sureje i Faruka te velebnom imanju starom 400 godina koje skriva mnoge tajne temelji na istinitom događaju.

Uloga djevojke koja iz velegrada dolazi živjeti u manje mjesto kao da je pisana po životu glavne glumice.

Asli Enver, naime, rođena je u Londonu, a njezina se obitelj vratila u Tursku kad je ona imala 12 godina. Trebale su joj duge dvije godine da se privikne na novu sredinu, školu te da nauči turski jezik, no nikad se nije požalila da joj je teško. Njezina majka željela je da Asli savršeno govori materinji jezik pa ju je upisala na tečaj glume.

- Još kao djevojčica imala sam prebujnu maštu pa doista mislim da mi je gluma suđena. Materinji jezik i glumu učila sam istodobno i na tome ću uvijek majci biti zahvalna - rekla je glumica.

Rado govori o obiteljskom podrijetlu, velikoj ljubavi oca i majke. Njezin je tata bio ciparski Turčin. Baka po ocu šivala je uniforme za englesku vojsku, a kad su je Englezi pozvali u Englesku, otišla je u London sa šestero djece. Mama je kći jedinica iz istanbulske obitelji. Nakon što je završila školu, otišla je u London učiti jezik i upoznala je oca.

- Mama se potom vratila u Tursku. Tata nije izdržao i došao je za njom. Prije nego što se zaljubio u mamu, tata je već bio u braku u kojemu je dobio troje djece. Zbog toga su se baka i djed protivili njihovu vjenčanju. Djed je bio povrijeđen, mami ni na svadbu nije došao - ispričala je Asli.

Mladi par je odlučio živjeti u Londonu. Tata je puno radio i financijski osiguravao obitelj, mamu, Asli i dva brata. Otac je zbog posla stalno putovao, pa su se nakon nekog vremena njezini roditelji udaljili i rastali. Asli je ostala živjeti s mamom i vratila se u Tursku. Upis na satove glume bio je, priča, pun pogodak.

- Glumom, koju sam diplomirala na Sveučilištu Haliç u Istanbulu, bavit ću se dok dišem - kaže i dodaje da je još kao studentica dobila epizodnu ulogu u humorističnoj seriji, a nakon nje uslijedila je serija 'Život'. Asli je publika zavoljela pa su se ponude za uloge u serijama nizale jedna za drugom. Ipak, glumica ističe da jako pazi koje će uloge prihvatiti.

- Teško je glumiti slične uloge. Biram samo one koje zaista osjećam. Ako mislim da nisam pravi odabir za određeni lik, ako sebe ne vidim u njemu, odbijem ponudu - priča Asli.Glumica vidi puno sličnosti s likom Sureje. Obje su, uspoređuje, u godinama kad znaju što žele. Također, obje su radi voljenog muškarca spremne otići i na drugi kraj svijeta.

Sureja zbog Faruka napušta grad u kojem živi, s njim odlazi u Bursu i ondje se susreće s pritiskom njegove obitelji. Snagu da sve to izdrži daje joj njegova ljubav i upornost.

- Boran je uporan muškarac koji ne odustaje od Sureje. To je nešto na što žene padaju. Žena zahvaljujući svojoj prirodi odlazi s njim. I ja bih, da je muškarac s kojim jesam tako odlučan, otišla baš poput Sureje - kaže glumica, kojoj je uz obitelj posao jako važan.

Obitelj joj je, ističe, uvijek pružala potporu i zato se smatra sretnicom. Uz studij je puno radila i kaže da joj ništa nije bilo teško; ni rana ustajanja ni cjelodnevna snimanja. Nije od onih koji kukaju da posao umara. Da kvalitetno odigra lik, ništa joj nije teško. Spremna je naglo smršavjeti, prestati se depilirati, pa i odjenuti se kao da se vremeplovom vraća u doba Osmanlija. No u pripremi svog lika ima zdravstvenih problema koje rješava - upornošću.

- Odmalena se borim s disleksijom. Kad sam bila mlađa, mislila sam da je to kraj svijeta: da zbog disleksije i teškoća koje su s njom povezane neću imati prijatelje, da neću biti uspješna u poslu, a o dečkima tad nisam ni razmišljala. S godinama sam shvatila da disleksija nije kraj svijeta. Ne muči me više što mi treba pet ili šest sati da svladam tekst dok, primjerice, drugi glumci pročitaju scenarij za pola sata. Podcrtavam si riječi i to mi oduzima puno vremena. Često slušam tonske zapise i tako si olakšavam. Izvrsno pamtim. Kad glumim neki lik, zamišljam njegovu prošlost i tako ga vjerno oživim. Naučila sam se živjeti s disleksijom, čovjek negdje dobije, negdje izgubi. Sve je to život! - kaže glumica.

Njezin životni moto je: “Kad život pred vas stavi teške izazove, prihvatite ih, ne očajavajte”. Danas je ta bolest za nju samo otežavajuća okolnost s kojom se nosi, a pravi problemi su, smatra, opakije bolesti, neimaština ili gubitak voljene osobe.

- Ovo je životni izazov postavljen pred mene. S obzirom na to da radim posao koji neizmjerno volim i za to dobivam nagrade, ne vidim prostor za nezadovoljstvo. Zahvaljujem Bogu na svemu što imam - govori Aslı, koja je tri godine bila u braku s kolegom Birkanom Sokulluom.

Radeći na filmu 'Brate moj', sprijateljila se s Burakom Özçivitom, koji je proslavio ulogom ratnika Bali-bega u 'Sulejmanu Veličanstvenom'. Film je bio veliki hit u turskim kinima, a osim slave i prijateljstva s turskim kolegom iz glumačke A-lige donio joj je i ljubav. Na snimanju filma 'Brate moj' zaljubila se u glumca i glazbenika Murata Boza. Da je sretno zaljubljena, objavila je obožavateljima lani u veljači. I sigurna je da je Murat onaj pravi jer sad je, kaže, zrela, odrasla i zna što želi.

- Murat je najskromniji čovjek i najveći dobrotvor kojeg sam ikad upoznala. Nema kome neće pomoći. Ni pokraj prosjaka ne može proći a da mu ne da nešto novca. To su vrlo dragocjene osobine. Napisao mi je i pjesmu za rođendan. To je najljepši dar koji sam ikad dobila. Napisao mi je cijelu pjesmu i snimio spot - kaže Asli.

Glumica ne taji da se u budućnosti vidi kao majka njihove djece. Njihova ljubav potaknula je i promjene unutar Asli. Sreća, radosno govori, razgali čovjekovu dušu i da mu samopouzdanje. I ljubav je, smatra, nešto što hrani samopouzdanje. Nekad je, ne skriva, bila stidljiva i povučena. Mogla se opustiti samo pred bliskim prijateljima.

- Tada me mučilo kako ću izgledati, hoću li se nekome svidjeti, što će ljudi misliti o meni. S vremenom sam valjda shvatila da me to zapravo ne bi trebalo mučiti. Trebaš prihvatiti kakav si u stvarnosti. Možda sam u tridesetima ušla u opuštenije razdoblje - priča glumica.

Nakon što je prešla tridesetu, puno je, kaže, svjesnija svega što se događa oko nje jer zna kako doći do željenog cilja.

- Sad bolje razumijem zašto neki ljudi kažu da život počinje u tridesetima - kaže Asli.

Bole je neistine koje u tabloidima čita o sebi. Turski mediji pisali su da joj je upravo Murat pomogao da odlično odigra lik Sureje. Tvrdili su da je s njim vježbala pjevanje, da joj je on pomogao oko glasovnih finesa kojima će osvojiti gledatelje.

- Prvo sam vježbala s Gürselom Çelikom uz pratnju klavira. Onda je snimao ono što sam otpjevala. Murat je pomogao samo u detaljima - priča glumica. Smijala se na napiše da je visoka 1,75 centimetara. Zapravo je deset centimetara niža.

- Nikad me nitko to nije ni upitao. Novinari su zaključili koliko sam visoka po tome što moji partneri na ekranima nisu ni visoki ni krupni. Zato ja pokraj njih izgledam viša nego što jesam - pojašnjava Asli.

Najvećim porokom smatra hranu. Voli isprobavati nova jela, uživa u delicijama, slasticama i pred punom trpezom teško se obuzda.

- Sve što pojedem, hvata se, vrlo lako se udebljam. Zavidim ljudima koji mogu jesti što žele, a ne vidi se na njima - kaže.

Često je na raznim dijetama, a najteže joj je izdržati prvi tjedan. Tada je, kaže, svima bolje da se miču od nje jer je svadljiva i plačljiva kad je gladna. Najvećom manom smatra naivnost. Previše, kaže, i danas vjeruje ljudima.

- Nemam ni osjećaj za snalaženje u prostoru. Da deset puta odem na isto mjesto, jedanaesti ga opet ne bih pronašla. Grozna sam i s tehnologijom. Antitalent sam za snalaženje, čak i s pametnim telefonima - govori glumica, koja smatra da je isuviše modernih stavova za Tursku.

Voli otputovati na Zapad i gledati ljude svakako odjevene, s čudnim frizurama ili obrijanim glavama a da se pritom nitko za njima ne okreće po ulici.