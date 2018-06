'Zvijezda je rođena': Lady Gaga ove godine postaje filmska diva

Četiri puta nominiran za nagradu Oscar®, Bradley Cooper ('American Sniper', 'American Hustle', 'Silver Linings Playbook') i višestruko nagrađivana glazbena zvijezda Lady Gaga, kojoj je ovo prva glavna filmska uloga, zajedno nastupaju u novom filmu 'Zvijezda je rođena'. Osim što je ovo glumački debi pjevačice, film je također i Cooperov redateljski debi.

U ovoj priči, Cooper glumi iskusnog glazbenika Jacksona Mainea, koji otkriva i zaljubljuje se u umjetnicu Ally (Gaga). Ona odlučuje odustati od svojeg sna da bude pjevačica, ali Jack je uspije odgovoriti od toga. Međutim, iako je Allyna karijera na usponu, njihov odnos se krene raspadati, dok se Jack pokušava boriti s vlastitim demonima.

Pogledajte prvi veličanstveni foršpan

Uz Coopera i Gagu u filmu glume Andrew Dice Clay, Dave Chappelle i Sam Elliott. Lady Gaga, koja je osvojila nagradu Oscar® za pjesmu 'Til It Happens To You', izvodi originalne pjesme u filmu, koje je napisala zajedno s Cooperom i nekoliko umjetnika, uključujući Lukasa Nelsona, Jasona Isbell i Marka Ronsona. Sva glazba je originalna i snimana je uživo.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Producenti filma su Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips i Lynette Howell Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino i Heather Parryserveas su izvršni producenti. Scenaristi su Eric Roth, Bradley Cooper i Will Fetters.

'Zvijezda je rođena', u distribuciji Blitza, u naša kina dolazi početkom listopada ove godine.

