Zvijezda 'Kućanica': 'Kada sam odbio snimati scene seksa, rekli su da sam religiozni luđak...'

Zvijezda 'Očajnih kućanica', Neal McDonough (57) progovorio je o vjeri koja ga je spasila, ali i umalo stajala karijere. Zbog svoje predanosti vjeri odbio je snimati romantične scene, ali je pronašao način kako se ostvariti u tim putevima.

- Svi znaju da je ključan moj odnos s Bogom. I prije sedam godina kada sam se odrekao alkohola i približio Bogu… Oduvijek sam imao blizak odnos s njim, ali ne sa sobom. Kad sam sebe bolje upoznao i zavolio moja je karijera doživjela zaokret i postao sam pisac, producent i glavni junak filmova - otkrio je za IN Magazin.

Foto: © Freeman/Digital Focus Intl

Kada bi odlučio odbiti veliku i dobro plaćenu ulogu zbog svojih vrijednosti, drugoga plana nije imao.

- Samo vjeru. Godinama sam radio, ali nikako se nisam uspio progurati na taj idući nivo, dosta sam toga uzimao zdravo za gotovo i onda kada sam odbio snimati scene seksa, svi su me smatrali religioznim luđakom, no ustvari ne žalim samo zbog svoje predanosti supruzi tako da godinama nisam radio, izgubio sam sve i u jednom trenu pao na koljena i zavapio zašto me Bog zaboravio - ispričao je glumac.

- Unutar 30 sekundi zazvonio je telefon i bio je to Graham Yost iz Justified i pitao me hoćeš li igrati zlikovca. Znao sam da je to Božje djelo - pojasnio je Neal koji je javnosti poznat po ulogama u serijama 'Očajne kućanice', 'The Suits', 'Združena braća' i nizu filmskih uspješnica.

Foto: Antony Jones

Najvećim uspjehom smatra osnivanje produkcijske kuće sa suprugom, koja je usmjerena na snimanje sadržaja baziranog na kršćanskim vrijednostima. Brak dug više od 20 godina, započeo je zarukama u Monte Carlu, a okrunjen je s čak petero djece. Sa svojom velikom obitelji rado putuje.

- Bilo da putujete avionom ili autom, mi smo kao nomadi, živjeli smo po cijelom svijetu, gdje god da sam snimao išli smo zajedno, promijenili su brojne škole i mjesta stanovanja. To mi je pomoglo u onom životnom obrazovanju i blagoslovljeni smo supruga i ja što smo im to sve mogli pružiti - poručio je i rekao da mu prvotni plan nije bio glumiti uglavnom zlikovce na malim ekranima.

Foto: Mike Ferguson

- Došao sam u Hollywood da budem komičar završio kao dežurni zlikovac - našalio se Neal.