Zvijezda 'Kumova': 'Na lito sam radio u kafiću pa nije sramota'

Popularnost serije 'Kumovi' mnogima je promijenila svakodnevicu, a to na vlastitoj koži osjeća i Zdravko Vukelić, gledateljima poznat kao Braco.

- Zabavno je, sve je to zabavno. Meni je ovo prva serija, prvi put da sam dobio takvu jednu ulogu. Tako da ljudi me prepoznaju vanka, dolaze, pitaju da se slikaju, ovih nekih pošalica iz serije, bude i neugodnih, bude i ugodnih. Komentiraju s koliko sam žena bio u seriji, pa kažu: 'Inače, ima žena takvih ko mene?' - rekao je za 'In magazin'.

Posebno zanimljivo bilo mu je prošlo ljeto, kad je nakon sezone 'Kumova' radio u kafiću.

- Ljudi su dolazili na kave i ovo ono, čekaju da ih posluži Braco, pa: 'Kako ti, Braco, radiš u kafiću?' Pa kažem: 'Pa nije sramota radit, valjda je?' I kažu: 'Braco je najdraži lik' - prisjetio se Vukelić.

Foto: Luka Dubroja/NOVA TV

Osim psa Đanga, velika mu je podrška obitelj.

- Što se Kumova tiče, mater i baba. Oni to najviše, a najviše prate, njih non stop i hvale se dosta. Znam da dođu u mesara pa kažu: 'Ja sam od Brace, baba, daj meni malo bolje meso.' Onda to nekad i prođe - rekao je.

Karizmatični Zdravko danas je televizijski i kazališni glumac. No njegov prvi poziv bio je sasvim drugačiji. Prije glumačke akademije bio u vojnoj.

- Došao sam tamo lijepo, obrijali me, ošišali me, i vratio se kući. To nije bilo impulzivno. Impulzivna je bila gluma, jer sam se cijelu srednju školu išao na tu dramsku, ali nisam htio upisati glumu. A cijeli četvrti razred sam se spremao za tu vojnu akademiju – treninzi, teretane i mature, više raznih. I onda kada sam napokon upisao, išao sam gore i falilo mi je dva dana da budem cijeli tjedan u vojsci - ispričala je zvijezda 'Kumova'.

Šibenik: Generalna proba predstave Antigona | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva