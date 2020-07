Objavio je vlastitu karikaturu iza koje se vide znamenitosti glavnog srpskog grada, a kao i ju\u010dera\u0161nju objavu glumca Johna Cusacka, u kojoj je holivudska zvijezda objavila\u00a0isje\u010dak iz filma 'Crveni udar' s Batom \u017divojinovi\u0107em i Borisom Dvornikom te pozvao na revoluciju, na Twitteru su to shvatili kao podr\u0161ku prosvjedima protiv Aleksandra Vu\u010di\u0107a.

Zvijezda Mućki pružila podršku prosvjednicima u Beogradu: 'Hvala ti od srca, ti si naš brat'

<p>Glumac <strong>John Challis</strong> (77), popularni <strong>Boycie</strong> iz serije 'Mućke', početkom godine boravio je u Beogradu, gdje je snimao dokumentarac 'Biti Boycie', ali i umalo upao u neprilike. Na Twitteru je tada podijelio anegdotu kako je izbjegao plaćanje kazne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Boycieja su opomenuli zbog parkiranja na mjestu gdje to nije dozvoljeno, no kako ga je policajac odmah prepoznao oprostio mu je prekršaj i samo ga opomenuo. Svoje dojmove gradom glumac je nerijetko dijelio je na društvenim mrežama, a onda se potaknut neredima u Beogradu ponovno oglasio na Twitteru. </p><p>Objavio je vlastitu karikaturu iza koje se vide znamenitosti glavnog srpskog grada, a kao i jučerašnju objavu glumca <strong>Johna Cusacka</strong>, u kojoj je holivudska zvijezda objavila isječak iz filma 'Crveni udar' s Batom Živojinovićem i Borisom Dvornikom te pozvao na revoluciju, na Twitteru su to shvatili kao podršku prosvjedima protiv Aleksandra Vučića.</p><p>Britanskom glumcu pišu kako je 'najveći car', da je uvijek dobrodošao u njihov grad koji mu se očigledno svidio te mu zahvaljuju što ih je odlučio javno podržati u njihovom protestu. </p>