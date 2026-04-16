NOVA ULOGA

Zvijezda 'Prijatelja' vraća se na male ekrane: Matt LeBlanc postaje detektiv u krimi drami

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Zvijezda 'Prijatelja' vraća se na male ekrane: Matt LeBlanc postaje detektiv u krimi drami
10
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Nova serija "Flint" pratit će priču o iskusnom detektivu losanđeleške policije koji se nalazi na rubu mirovine, ali ga iznenada dočeka vijest da mu se služba produljuje za još pet godina...

Admiral

Glumac Matt LeBlanc, najpoznatiji po ulozi Joeyja Tribbianija u kultnoj seriji "Prijatelji", priprema veliki povratak na male ekrane. U novoj CBS-ovoj kriminalističkoj drami "Flint" glumit će glavnu ulogu, ali i biti izvršni producent, što predstavlja značajan zaokret od humorističnih uloga koje su mu obilježile karijeru.

Nova serija "Flint" pratit će priču o iskusnom detektivu losanđeleške policije koji se nalazi na rubu mirovine, ali ga iznenada dočeka vijest da mu se služba produljuje za još pet godina. Iscrpljen i bez motivacije, počinje namjerno kršiti pravila u nadi da će dobiti otkaz. Međutim, njegov buntovnički pristup paradoksalno ga pretvara u učinkovitijeg i uspješnijeg policajca.

*EXCLUSIVE* Matt LeBlanc Seen out to dinner For The First Time Since Friend Matthew Perry's Passing **WEB MUST CALL FOR PRICING**
Foto: DECA, NGRE

Na razvoju serije, uz LeBlanca, radi i Evan Katz, izvršni producent popularne serije "24", te produkcijska kuća Jerry Bruckheimer Television, dok iza projekta stoji CBS Studios. Predsjednica CBS Entertainmenta, Amy Reisenbach, opisala je projekt kao "pametnu, karakterno vođenu priču s vrlo prepoznatljivim tonom".

LeBlanc je status ikone sitcoma stekao kao šarmantno priglupi zavodnik Joey Tribbiani, kojeg je glumio tijekom deset sezona serije "Prijatelji" od 1994. do 2004. godine. Svjetsku slavu stekao je uz Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisu Kudrow, Davida Schwimmera i pokojnog Matthewa Perryja.

Foto: IMDB

Nakon završetka "Prijatelja", pokušao je nastaviti s istim likom u spinoffu "Joey", no serija je otkazana nakon dvije sezone. Ipak, novi uspjeh u žanru komedije pronašao je glumeći fikcionaliziranu verziju sebe u seriji "Epizode". Hollywoodska satira, koju je sukreirao David Crane (također sukreator "Prijatelja"), donijela mu je prvi Zlatni globus, a emitirala se pet sezona od 2011. do 2017. godine.

LeBlanc se kasnije pridružio CBS-u sa sitcomom "Čovjek s planom", koji se prikazivao od 2016. do 2020. godine. Usto, od 2016. do 2019. bio je jedan od voditelja britanskog showa "Top Gear", koji je napustio jer su ga, kako je rekao za BBC, "vremenske obveze i stalna putovanja odvajala od obitelji i prijatelja više nego što mu je bilo ugodno".

*uz korištenje AI-ja

