Zvijezda reality showa potvrdila vezu s kolegom fotografijama na kojima se ljube i maze

Olivia Attwood podijelila je niz fotografija s Peteom Wicksom na kojima se grle, maze i ljube, potvrdivši tako vezu mjesec dana nakon što je to i Wicks učinio objavom zajedničkih fotografija s Ibize. O njihovoj vezi nagađalo se mjesecima, piše britanski Mirror, a Olivijine fotografije na kojima par ne skida ruke jedno s drugoga, prikupile su stotine tisuća lajkova. Uz fotografije je zvijezda realityja 'The Only Way In Essex' napisala: 'Jer mi je nedostajao...'

Kasnije je potvrdila da je do prekida došlo zbog narušenog povjerenja, situaciju opisavši kao 'duboko bolnu' i 'ponižavajuću'. Ipak, prije no što je u potpunosti krenula dalje, Olivija je imala još jedan odnos koji je željela riješiti - onaj s Bradleyjevom majkom, s kojom se, baš kao i s njegovom sestrom, tijekom godina vrlo zbližila. Sada je odlučila prekinuti i tu povezanost na društvenim mrežama.

- Olivia je konačno odlučila prestati pratiti Bradovu mamu. To što ju je prestala pratiti djeluje kao Olivijin konačni potez kojim se potpuno odvaja od Bradleyjeva svijeta. Već se počela emocionalno udaljavati, ali uklanjanje njegove mame s društvenih mreža puno je simboličnije jer je to bio odnos do kojeg joj je zaista bilo stalo, neovisno o Bradleyju - rekao je izvor za The Sun.