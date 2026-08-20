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SEKSI PLAVUŠA

Alix Earle dobiva svoj reality na Netflixu: 'Druga strana mene...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Alix Earle dobiva svoj reality na Netflixu: 'Druga strana mene...'
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Foto: Instagram/alixearle
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Uskoro na Netflix dolazi reality serija koja prati popularnu američku influencericu

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Američka influencerica, Alix Earle, na Instagramu ima više od 5 milijuna pratitelja, a na TikToku čak 8 i pol milijuna pratitelja, a uskoro na Netflix izlazi i mini reality serija 'Earl Meets World' koja će u osam epizoda pratiti život popularne plavuše. 

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Reality serije premijerno će biti premijerno sljedeći mjesec, prati influencericu dok se snalazi sa svojom miješanom obitelji. U glumačkoj postavi su Ashtin Earle, TJ Earle, Alisa Earle, Ashley Earle, Izabel Earle, Penelope Earle, Thomas Earle, Todd (Alisin dečko) i Sally Carden (Alixina najbolja prijateljica). Serija obećava pogled na Earlein život bez filtera nakon što je postala poznata na TikToku 2022. godine objavljivanjem videa 'Get Ready With Me' dok je pohađala Sveučilište u Miamiju. Trailer prikazuje Earle kako se nosi s prekidom veze s bivšim dečkom i NFL igračem Braxtonom Berriosom, otkrivajući kako je saznala za dijagnozu raka njezine majke Alise i kako se snalazi s obitelji nakon afere njezina oca TJ-a.

- Postoji strana mog života koja je toliko drugačija, ljudi je ne vide - kaže Earle.

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Trailer također nagovještava odgovor na pitanja o Earleinoj svađi s voditeljicom podcasta 'Call Her Daddy', Alex Cooper. Earle je potpisala ugovor s Unwell Network u vlasništvu Alex Cooper 2023. godine i pokrenula podcast 'Hot Mess'. Njezin odlazak iz Unwella objavljen je 2025. godine, što je izazvalo nagađanja o tome što se dogodilo između njih dvije. Cooper se obratila Earle u TikToku objavljenom u travnju, izazivajući je da izađe i kaže što se dogodilo, a Earle je kasnije otkrila da je planirala govoriti o posljedicama na 'Earle Meets Worldu', a ne na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/alixearle

Trailer se također ruga glasinama o romansi između Earle i sedmerostrukog prvaka Super Bowla Toma Bradyja. Earle i Brady viđeni su kako plešu zajedno, a Earle je viđena kako mu masira leđa, u klubu u St. Bartsu na Staru godinu te su kasnije viđeni kako plešu zajedno na zabavi povodom Super Bowla u veljači.

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Foto: Instagram/alixearle
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- To je nešto o čemu puno pričamo kao obitelj. Puno je zabavnih razgovora i iza kulisa što ljudi još nisu vidjeli. Volim što mogu dijeliti iskustva sa svojom obitelji. Mislim da su oni tako nevjerojatni, zabavni likovi da bi, kad bismo ikada nešto napravili, bilo nevjerojatno - rekla je Alix Earle u intervjuu za The Hollywood Reporter u listopadu.


 

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