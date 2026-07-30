Zvijezda serije 'Buffy, ubojica vampira' Charisma Carpenter pokazala kako joj stoji bikini

Glumica Charisma Carpenter, najpoznatija po ulozi Cordelije Chase u kultnoj seriji "Buffy, ubojica vampira", nedavno je s obožavateljima podijelila niz fotografija i kratkih videa s odmora, no najviše su pažnje provukle fotke glumice u crvenom bikiniju.

Glumica, koja je u srpnju proslavila 56. rođendan, kombinirala je bikini s narančastom maramom za glavu i avijatičarskim sunčanim naočalama. Uz fotografije s plaže, glumica je podijelila i isječke vožnje brodom te trenutke uživanja u jutarnjoj kavi, a cijelu objavu popratila je Madonninom pjesmom "Good for the Soul". Svojim je pratiteljima otkrila koliko je zahvalna na prijateljima i iskustvima koja su joj obilježila početak ljeta.

Foto: instagram

"Kakvo divno ljeto, a tek je počelo! Toliko sam zahvalna za prijatelje u mom životu koji su mi pomogli da cijeli ovaj tjedan slavim radost plesanja dok se ne oznojiš, glazbu uživo, izlaske, putovanja, vožnju čamcem, veslanje na dasci, gledanje Svjetskog prvenstva, dobru hranu i prigrljivanje tragova sunčanja. Hvala vam! Znate tko ste!", napisala je Carpenter.

Njezini pratitelji ispunili su odjeljak za komentare komplimentima, nazivajući je "vulkanski vrućom božicom" i ističući kako je "i dalje jednako lijepa" kao u danima slave serije "Buffy".

Osim što plijeni pažnju svojim izgledom, Charisma Carpenter posljednjih je godina u središtu medijske pozornosti i zbog svoje hrabrosti da progovori o zlostavljanju na radnom mjestu. Godine 2021. javno je optužila Jossa Whedona, tvorca serija "Buffy" i "Angel", za stvaranje "neprijateljskog i toksičnog radnog okruženja".

Foto: instagram

Carpenter je tada navela da ju je Whedon vrijeđao, nazivao je "debelom" dok je bila trudna te joj je na kraju dao otkaz u seriji "Angel" nakon što je rodila. Njezine optužbe potaknule su i druge kolege da podijele svoja iskustva, a podršku su joj javno iskazali brojni glumci, uključujući Sarah Michelle Gellar, Michelle Trachtenberg i Davida Boreanaza, koji je i nedavno ponovio da je ponosan na njezinu snagu.

Unatoč teškim iskustvima, Carpenter se aktivno vraća svijetu koji ju je proslavio. Pokrenula je vlastiti podcast naziva "The Bitch Is Back with Charisma Carpenter", u kojem prvi put detaljno gleda epizode serija "Buffy" i "Angel". Kroz komentare, priče iza kulisa i osobne refleksije, obožavateljima pruža jedinstven uvid u produkciju serija koje su obilježile jednu generaciju, ali i u vlastiti put iscjeljenja i osnaživanja. Njezina karijera i javni istupi postali su simbol otpora i inspiracija mnogima.

*uz korištenje AI-ja