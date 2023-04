Zvijezda serije 'Euforija' otkrila: 'Stvarno više ne mogu glumiti debelu prijateljicu, ne želim to'

Zvijezda serije 'Euforija', Barbie Ferreira (26) u podcastu glumca Daxa Sheparda (48), 'Armchair Expert' otkrila je zašto nije nastavila glumiti Kat Hernandez u trećoj sezoni HBO-ove hit serije.

- Mislim da jednostavno nije bilo mjesta za Kat u nastavku priče. Svi smo to znali. A ja stvarno više nisam mogla biti debela najbolja prijateljica - priznala je.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

- Ne želim to više glumiti, a mislim da i oni to znaju. U drugoj sezoni je to bila borba za obje strane - opisala je i dodala da je njen odlazak bio zajednička odluka s kreatorima serije jer nisu vidjeli budućnost za njen lik.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Glumica je iznenadila obožavatelje u kolovozu prošle godine kada je otkrila da se neće pridružiti hit seriji u trećoj sezoni.

Foto: Youtube

Šuškalo se da je u svađi s tvorcem 'Euforije', Samom Levinsonom oko priče za njezin lik.

Inače, zahvaljujući velikoj završnici druge sezone, ta serija je druga najgledanija od 2004. na HBO-u, a prva je Igra prijestolja. Ta statistika dolazi od samog HBO-a.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

